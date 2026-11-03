機器人競爬泰山登3100階 90隊集結比速度拚負重

11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 第一屆世界機器人登泰山大賽吸引近90隊參與，智身凌岳隊奪得人形機器人競速冠軍，宇樹G1則因過熱退賽，足式機器狗在負重與登階表現突出。

第一屆世界機器人登泰山大賽2日在山東泰安熱鬧登場，來自各地的近90支機器人參賽隊伍集結東嶽，除了比速度還要比負重，在複雜的地形中考驗硬實力。在人形機器人 競速賽中，智身凌岳隊以27分26秒的成績爬完3.9公里長、共3100多級的石階賽道，在春晚舞台大放異彩的宇樹 機器人卻因過熱「中暑」，被迫退賽。

綜合香港 文匯報、明報等媒體報導，此次機器人登泰山大賽以「登高望遠 智競泰山」為主題，設人形機器人、足式機器人兩組競速賽，足式機器人負重、外骨骼機器人助力兩組專項賽，以及全域機動探路挑戰賽。據了解，這些賽項對機器人的運動控制、動態平衡、環境感知等核心技術，都是巨大的考驗。

人形機器人競速賽是當日賽事的焦點，智身凌岳隊以27分26秒的成績獲得冠軍，並用時55分34秒獲得人形機器人競速賽挑戰賽段「勇闖巔峰獎」。備受關注的「春晚同款」宇樹G1機器人，則因為比賽期間機器過熱，最終退賽，由工作人員將機器人抬上擔架搬下山。

宇樹表示，官方僅派出A2、B2兩款四足機器狗參賽，另有眾多獨立團隊基於宇樹產品「二次開發」後自行參賽，這次「中暑」退賽的G1機器人就是開發者自行參賽的版本。據了解，機器人登泰山考驗著環境感知、平衡控制及能耗能力，「傳統固定步態行不通」。

相較於人形機器人在山道上的跌跌撞撞，足型機器人的表現就令人驚豔。裁判一聲令下，參賽機器狗每隔約2分鐘依次出發，在步道上健步如飛，就算遇到階梯也能快步攀爬，讓後方的操作人員、攝影師都難以追上，最後由宇樹科技旗下「北京靈翌科技隊」A2機器狗，以43分41秒獲足式機器人競速賽冠軍。

在之後的負重賽中，機器狗化身「智能挑山工」，馱著西瓜、雞蛋、瓶裝水等共13公斤配重爬上泰山。深圳信息職業技術大學代表隊負責人表示，西瓜單個10斤，一盤雞蛋約有3斤，且都是嬌貴易碎品，機器狗如果走路步子稍微大一些就有損壞風險，得時刻穩住重心，調整步態，還要扛住長距離奔跑帶來的散熱壓力。

經過比賽角逐，「靈鍶智能靈獅隊」靈鍶智能D50機器人，以1小時51分29秒獲足式機器人負重賽冠軍。宇樹科技市場經理陳希韞強調，這場登山比拚不只是一場技術競技，更重要的是把賽場驗證的能力，真正沉澱為可以服務日常生活的實用技術。

11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(新華社)

人形機械人抵達競速賽終點後，可選擇退場由挑山工用擔架運下山。（取材自泰山晚報）

11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(新華社)

11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(新華社)

11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(中新社)

11月2日，首屆CMG世界機器人登泰山大賽在山東泰安正式開賽。圖為工作人員將出故障的機器人運送下山 。(中新社)