我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

機器人競爬泰山登3100階 90隊集結比速度拚負重

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(新華社...
11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

第一屆世界機器人登泰山大賽吸引近90隊參與，智身凌岳隊奪得人形機器人競速冠軍，宇樹G1則因過熱退賽，足式機器狗在負重與登階表現突出。

第一屆世界機器人登泰山大賽2日在山東泰安熱鬧登場，來自各地的近90支機器人參賽隊伍集結東嶽，除了比速度還要比負重，在複雜的地形中考驗硬實力。在人形機器人競速賽中，智身凌岳隊以27分26秒的成績爬完3.9公里長、共3100多級的石階賽道，在春晚舞台大放異彩的宇樹機器人卻因過熱「中暑」，被迫退賽。

綜合香港文匯報、明報等媒體報導，此次機器人登泰山大賽以「登高望遠 智競泰山」為主題，設人形機器人、足式機器人兩組競速賽，足式機器人負重、外骨骼機器人助力兩組專項賽，以及全域機動探路挑戰賽。據了解，這些賽項對機器人的運動控制、動態平衡、環境感知等核心技術，都是巨大的考驗。

人形機器人競速賽是當日賽事的焦點，智身凌岳隊以27分26秒的成績獲得冠軍，並用時55分34秒獲得人形機器人競速賽挑戰賽段「勇闖巔峰獎」。備受關注的「春晚同款」宇樹G1機器人，則因為比賽期間機器過熱，最終退賽，由工作人員將機器人抬上擔架搬下山。

宇樹表示，官方僅派出A2、B2兩款四足機器狗參賽，另有眾多獨立團隊基於宇樹產品「二次開發」後自行參賽，這次「中暑」退賽的G1機器人就是開發者自行參賽的版本。據了解，機器人登泰山考驗著環境感知、平衡控制及能耗能力，「傳統固定步態行不通」。

相較於人形機器人在山道上的跌跌撞撞，足型機器人的表現就令人驚豔。裁判一聲令下，參賽機器狗每隔約2分鐘依次出發，在步道上健步如飛，就算遇到階梯也能快步攀爬，讓後方的操作人員、攝影師都難以追上，最後由宇樹科技旗下「北京靈翌科技隊」A2機器狗，以43分41秒獲足式機器人競速賽冠軍。

在之後的負重賽中，機器狗化身「智能挑山工」，馱著西瓜、雞蛋、瓶裝水等共13公斤配重爬上泰山。深圳信息職業技術大學代表隊負責人表示，西瓜單個10斤，一盤雞蛋約有3斤，且都是嬌貴易碎品，機器狗如果走路步子稍微大一些就有損壞風險，得時刻穩住重心，調整步態，還要扛住長距離奔跑帶來的散熱壓力。

經過比賽角逐，「靈鍶智能靈獅隊」靈鍶智能D50機器人，以1小時51分29秒獲足式機器人負重賽冠軍。宇樹科技市場經理陳希韞強調，這場登山比拚不只是一場技術競技，更重要的是把賽場驗證的能力，真正沉澱為可以服務日常生活的實用技術。

11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(新華社...
11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(新華社)

人形機械人抵達競速賽終點後，可選擇退場由挑山工用擔架運下山。（取材自泰山晚報）
人形機械人抵達競速賽終點後，可選擇退場由挑山工用擔架運下山。（取材自泰山晚報）

11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(新華社...
11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(新華社)

11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(新華社...
11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(新華社)

11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(中新社...
11月2日，首屆世界機器人登泰山大賽在山東泰安舉行，有近90支隊伍參賽。(中新社)

11月2日，首屆CMG世界機器人登泰山大賽在山東泰安正式開賽。圖為工作人員將出故...
11月2日，首屆CMG世界機器人登泰山大賽在山東泰安正式開賽。圖為工作人員將出故障的機器人運送下山 。(中新社)

精華 FAQ

  • 賽事在山東泰安舉行，吸引近90支機器人隊伍參加，主題為「登高望遠 智競泰山」。比賽兼具速度、負重與探路挑戰，全面檢驗機器人核心技術。

  • 智身凌岳隊以27分26秒完成3.9公里、3100多級石階的賽道，拿下人形機器人競速冠軍。備受關注的宇樹G1則因比賽中機器過熱，被迫退賽。

  • 足式機器狗在山道與階梯上表現靈活，宇樹A2以43分41秒奪得競速冠軍；負重賽則需馱運西瓜、雞蛋和瓶裝水等13公斤配重，考驗穩定性與散熱能力。

香港 人形機器人 宇樹

上一則

機器人爬泰山大賽 宇樹春晚款「中暑」被擔架抬下山

下一則

8站無冠、多站無緣4強 新華社：國乒男隊怎麼了

延伸閱讀

抬車救援、當保鏢...完全戰鬥導向 宇樹新機器人更能打了

抬車救援、當保鏢...完全戰鬥導向 宇樹新機器人更能打了
馬拉松創最大參賽規模紀錄 瑞典男首馬即封王

馬拉松創最大參賽規模紀錄 瑞典男首馬即封王

美媒：Meta攜中國新創傅利葉 打造人形機器人Max

美媒：Meta攜中國新創傅利葉 打造人形機器人Max
豐田要部署40萬機器人大軍 強攻工廠自動化 迎戰中國與特斯拉

豐田要部署40萬機器人大軍 強攻工廠自動化 迎戰中國與特斯拉

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46
張家界大庸古城裡空無一人。(取材自央視)

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

2026-10-27 12:44
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
已「失蹤」一年多的前中聯部長劉建超，據傳因嚴重違紀違法，將被由正部級貶為處級。（中新社）

中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

2026-10-26 21:47

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單