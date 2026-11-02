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四川父為病重女兒「預挖墳墓」奇蹟康復後 改種向日葵迎新生

編譯周辰陽／即時報導
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四川省內江市女孩張芯蕾出生時就患有重度地中海型貧血症，父親張利勇曾在她2歲時預先...
四川省內江市女孩張芯蕾出生時就患有重度地中海型貧血症，父親張利勇曾在她2歲時預先挖好墳墓。但張芯蕾後來奇蹟般康復，父母也將當年的墳墓改造成一座向日葵花園。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

四川女孩張芯蕾罹患重度地中海型貧血，父親曾為她預挖墳墓引發熱議；在捐款、政府與親屬臍帶血移植協助下，她終於康復，家人也將墳墓改造成向日葵花園。

中國四川省內江市一名女孩出生時就患有重度地中海型貧血症，需要終身輸血，還可能出現發育遲緩及心臟併發症。她的父親曾在女兒2歲時為她預先挖好墳墓，但女兒後來奇蹟般康復，這個父親已將墳墓改造成一座花園。

南華早報引述陸媒報導，這名女孩叫張芯蕾，重病讓年幼的她幾乎與外界隔絕，經常獨自與小狗玩耍，或在鄰居家的沙堆裡玩耍。雖然幹細胞移植可以治癒這種疾病，但找到配對成功的捐贈者仍是一大難關。張芯蕾年幼時，她的父親張利勇在一家玻璃工廠工作，每月收入僅2500元人民幣。當時儘管村民慷慨捐款，張芯蕾的醫療費用仍耗盡全家積蓄。

張利勇2017年6月在自家土地上挖了一座墳墓，並躺在裡面陪張芯蕾玩耍。他將墳墓稱為女兒的「最終安息之地」，希望讓女兒熟悉墳墓，不再害怕死亡。妻子也在附近放置告示牌，呼籲社會大眾伸出援手。

社會對此反應兩極，支持者同情張家的遭遇，呼籲政府介入協助；批評者則指責張利勇觸犯文化禁忌，或利用女兒的苦難博取關注。一名網友表示：「我絕對無法讓自己的孩子躺進墳墓。這是每個父母最可怕的惡夢。」

張家的遭遇受到全國關注後終於出現轉機，群眾募資活動為張芯蕾籌得醫療費用，地方政府也負擔了她大部分的醫療支出。張芯蕾的妹妹2017年8月出生，家人保存了妹妹的臍帶血。張芯蕾後來接受長達8小時的臍帶血幹細胞移植手術。

這種療法被視為唯一可能治癒她所患疾病的治療方式。經過漫長的康復期後，據報導，張芯蕾的血液檢查結果恢復正常，不再需要每月輸血，只須定期復健。據中國《婚姻與家庭》雜誌報導，當地一名企業家後來承擔了復健費用。近期網路上流傳的照片呈現張芯蕾的日常生活，她的母親也告訴媒體，醫療檢查證實女兒身體健康。

陸媒報導，如今就讀小學的張芯蕾已成長為開朗活潑的女孩，喜歡畫畫和跳舞，學業表現也十分優異。父母則將當年挖好的墳墓改造成一座向日葵花園。母親親暱地稱這裡是張芯蕾的「魔法花園」，相信能為全家帶來好運。

張芯蕾的最新情況近日再度引發網路關注。一名網友留言表示，張芯蕾已經進過一次墳墓，那一頁已經翻過去了，希望她從今以後的人生一切順遂。另一名網友則表示，這是他今年看到最好的消息，慈善和社會支持就應該發揮這樣的作用。

精華 FAQ

  • 她出生時就患有重度地中海型貧血，需終身輸血，還可能出現發育遲緩與心臟併發症，年幼時生活也幾乎與外界隔絕。

  • 父親因擔心女兒病重難以存活，先在自家土地上挖墓，並躺進去陪她玩，希望她不再害怕死亡；此舉引來同情與批評兩極反應。

  • 在群眾募資、政府補助與妹妹臍帶血幹細胞移植後，她血液檢查恢復正常，不再每月輸血，只需復健，如今已上小學，愛畫畫和跳舞。

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