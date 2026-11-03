中國力箭二號火箭發射成功 首執行衛星網路大規模組網任務

11月3日8時15分，力箭二號遙二運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國力箭二號遙二火箭成功發射，將18顆衛星送入預定軌道，並首次承擔衛星網路大規模組網任務，同時展現分離機構、量產與回收技術布局。

中國力箭二號遙二運載火箭 3日發射成功，順利將18顆衛星送入預定軌道，這也是力箭二號首次執行衛星網路大規模組網任務。

據中科宇航微信 公眾號消息，力箭二號遙二運載火箭3日上午8時15分，在東風商業航天創新試驗區發射升空，將搭載的千帆極軌21組共18顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得成功。

中科宇航指，力箭二號是其自主研製的液體運載火箭，也是中國首款採用「通用助推器核心」構型的運載火箭，500公里太陽同步軌道運載能力為8噸、200公里近地軌道運載能力為12噸。此次任務首次將中科宇航參與研製的多星星箭星間分離機構解鎖裝置應用於力箭二號，成功完成多顆衛星有序、精準分離。

中科宇航提到，該裝置已在多型運載火箭上完成十餘次飛行驗證，具有性能穩定、操作簡便等優點。同時，透過全箭產品批量生產、滾動備份模式，將單發火箭產品準備周期縮短三分之一，並藉由發射場流程優化，將火箭測試及發射周期縮短四分之一。

力箭二號運載火箭副總設計師張延瑞表示，按照傳統分離方法，18顆衛星需要逐一解鎖，再一顆顆彈開，而這套分離裝置的特點是18顆衛星堆疊在一起，只需將所有衛星解鎖一次。他形容，原來的分離相當於扔18次鉛球，現在則是一次甩出18顆鏈球，優點是機構少、環節少、重量輕。

中科宇航表示，力箭二號目前正在推進集束式回收技術攻關。另據《第一財經》報導，中科宇航計畫於2027年第1季透過力鴻二號可重複使用運載器，進行亞軌道百公里級回收驗證，再將相關技術應用於力箭二號，推動火箭具備回收再利用能力。