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雷軍手滑少打「萬」小米汽車頭期款7.99元？網友：給你10元不用找

記者張鈺琪／即時報導
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小米創辦人、董事長兼執行長雷軍3日在微博分享小米YU7汽車的11月購車優惠，不小...
小米創辦人、董事長兼執行長雷軍3日在微博分享小米YU7汽車的11月購車優惠，不小心少打了一個「萬」，將首付7.99萬元誤寫成7.99元。(取材自快科技)

AI摘要

文章摘要整理：

雷軍在微博介紹小米YU7 11月購車優惠時誤把首付7.99萬元寫成7.99元，隨後更正，引發網友熱議；官方實際方案仍為首付7.99萬元起。

中國小米創辦人、董事長兼執行長雷軍今（3）日上午在微博分享小米YU7汽車的11月購車優惠，卻不小心少打了一個「萬」字，將首付7.99萬元（人民幣，下同）誤寫成7.99元，引發網友熱議，此話題登上微博熱搜榜第一名。

據《快科技》報導，不少網友看到7.99元首付的文字，直接開起玩笑，有人表示，如果真的只要7.99元首付，自己馬上就下單。也有網友笑稱，「這一條微博直接把車價打到10塊錢以內」、「7.99元？？走，去4S店提車，雷總發話了」，還有人說，「我直接給你10塊錢，不用找了」。

面對這場烏龍，雷軍隨後也在留言區補充更正，「首付7.99萬元起！」有網友忍不住調侃，「雷總下次發微博不要著急，核對好了」，還有人留言，「我差點就掏空信用卡了」。

據了解，小米YU7於2025年6月26日正式上市，是小米汽車推出的首款純電休旅車，提供標準版、Pro版及Max版3種車型，售價分別為人民幣25.35萬元、27.99萬元及32.99萬元。其中，標準版在中國CLTC測試標準下，續航里程最高可達835公里。該車上市後市場反應熱烈，開賣3分鐘內訂單便突破20萬輛。

至於實際購車優惠，據小米汽車官方公布的方案，少量YU7現車可享3年零利率分期，首付7.99萬元起，每月付款4267元起。另有5年分期及6000元保險補貼等方案可供選擇。這次購車優惠活動自11月1日起至30日止。

精華 FAQ

  • 他原本想公布小米YU7的11月購車優惠，卻少打了「萬」字，把首付7.99萬元誤寫成7.99元，造成網友熱烈討論，話題也衝上微博熱搜第一。

  • 不少網友把這當成玩笑，留言說如果真只要7.99元就立刻下單，還有人打趣說車價被打到10塊錢內，甚至表示直接給10元不用找了。

  • 官方方案顯示，少量YU7現車可享3年零利率分期，首付7.99萬元起，每月4267元起，另有5年分期與6000元保險補貼，活動到11月30日。

微博 小米 雷軍

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