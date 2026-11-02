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中國雙11／李佳琦半小時賣了「萬億Token」網友：這也能囤貨嗎

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李佳琦（左）11月2日晚間首度在直播間販售人工智慧（AI）算力商品，阿里巴巴旗下...
李佳琦（左）11月2日晚間首度在直播間販售人工智慧（AI）算力商品，阿里巴巴旗下千問辦公CEO陳宇森（右）親自到場介紹。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

李佳琦在雙11直播中首度販售AI算力月卡，半小時熱賣近10萬份，帶動Token商品化話題升溫，也反映AI算力正走向消費市場。

中國直播帶貨市場出現新商品！「口紅一哥」李佳琦11月2日晚間首度在直播間販售人工智慧（AI）算力商品，阿里巴巴旗下千問辦公CEO陳宇森親自到場介紹，推出原價28元（人民幣，下同）的個人基礎版月卡，促銷價僅0.01元，開賣半小時便售出近10萬份，累計涉及約2萬億個Token，整場直播更發放20萬億Token，象徵AI算力逐步進入一般消費市場。

直播開始前，網友留言已經爆開：「這也能囤」、「太合我意了」。從口紅到Token，中國雙11的消費話題，正在被改寫。

「什麼時候上Token？」當晚，李佳琦念起觀眾的彈幕。他說，有同事問他“Token是什麼”，也有企業老闆看到消息後，向他打聽怎麼買。

東方財富網報導，李佳琦此次販售的是千問辦公個人會員月卡，陳宇森在直播中展示AI辦公應用，包括整理學生作業及試卷、生成商業分析報告，以及製作多人互動地圖等。

直播期間，李佳琦詢問陳宇森，能否利用AI製作自己的分身，讓分身全天候陪伴粉絲聊天。陳宇森回應，AI無法取代李佳琦，希望透過人工智慧協助使用者處理日常瑣事，讓人們有更多時間陪伴家人。

Token中文稱為詞元，是AI模型處理及生成文字等資訊的基本計量單位，使用者每次輸入指令、模型生成內容，都會消耗Token，因此購買Token本質上就是為背後的運算資源付費。

事實上，Token商品化早有布局。天貓9月3日推出「AI空間站」Token充值中心，千問、智譜、MiniMax、阿里雲、DeepSeek及Kimi等業者陸續進駐；京東也在9月推出「AI軟體充值館」，整合多款大模型及智能體服務。

精華 FAQ

  • 他販售的是阿里旗下千問辦公的個人會員月卡，原價28元、促銷價0.01元。直播中還展示了AI辦公應用，如整理作業、生成報告與互動地圖。

  • 開賣半小時就賣出近10萬份，累計涉及約2萬億個Token。整場直播發放的Token總量更達20萬億，顯示AI算力商品的市場接受度快速上升。

  • 因為Token是AI模型運算與生成內容的基本單位，購買Token等於為算力付費。天貓與京東已設置充值中心，代表AI能力正被包裝成一般消費商品。

阿里巴巴

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