我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30天後也能退？10大零售商延長退貨期限 最晚到明年1月底

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

APEC峰會將至 深圳餐廳菜刀上鎖、禁止郵寄網購刀具

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
APEC經濟領袖會議即將登場前，傳出深圳有餐廳的菜刀已被警方以鏈條上鎖固定。（截...
APEC經濟領袖會議即將登場前，傳出深圳有餐廳的菜刀已被警方以鏈條上鎖固定。（截圖自影片）

AI摘要

文章摘要整理：

APEC峰會將在深圳登場，當地出現餐廳菜刀上鎖、快遞禁寄刀具等管制措施，官方並持續加強對管制刀具與相關行業的排查管理。

APEC經濟領袖會議將於本月18日至19日在深圳舉行，為確保會議期間安全，深圳已經採取無人機禁飛、全市消防安全每晚夜查、地鐵實施「人包雙檢」等多項行動，如今還傳出餐廳的菜刀被警方以鏈條上鎖固定、不得網購郵寄五金刀具等規定。

▲ 影片來源：聯合新聞網

X知名帳號《李老師不是你老師》指出，10月30日深圳龍華區一家名為「玖道耕全牛宴」的餐廳老闆在網上發布影片稱，其廚房菜刀被警方用鏈條上鎖固定了，鏈條是警察親自上門安裝的，並稱目前當地整個社區都在實行這一管控措施。

有中國網友也在微博發文稱，他上網買菜刀，填了深圳一個親戚家的地址，結果拍不了。問了客服才知道，10月28日至11月19日，大陸全國快遞嚴禁收寄寄往深圳的五金刀具。

據了解，目前若要在深圳本地實體廚具店購買刀具，若菜刀金屬刀身超過22公分，刀身必須有唯一編碼，無編碼的屬管制刀具，商家不得販售。

事實上，深圳市公安局今年6月26日就曾發布一則「深圳公安全鏈條打擊涉管制刀具違法犯罪」的消息指出，深圳市公安局南山分局南頭派出所對轄區一家廚具銷售店鋪進行例行安全檢查時，查獲一批無刀身編號的管制刀具，共計48把。該店因鋪違規銷售管制刀具，公安機關依法對其作出行政處罰決定，並依法收繳全部涉案管制刀具。

深圳市公安局治安管理支隊二大隊大隊長梁曉蕾強調，為全力維護社會治安大局持續穩定，深圳公安還將加大對五金、模具、塑料製品等易涉改刀企業的排查力度，及時消除違法生產管制刀具隱患，同時嚴格督促銷售單位、餐飲場所等落實相關管理規定。

梁曉蕾當時還呼籲深圳市民和相關行業從業人員，自覺遵守相關規定，同時鼓勵大家主動上繳管制刀具，並積極向公安機關提供有關線索。

精華 FAQ

  • 深圳已啟動多項安保行動，包括無人機禁飛、全市消防夜查、地鐵「人包雙檢」等，並延伸到餐飲、快遞與刀具管理，以降低會期安全風險。

  • X帳號《李老師不是你老師》轉述，深圳龍華區一家餐廳老闆表示，廚房菜刀被警方用鏈條固定上鎖，且是警察親自上門安裝，並稱社區內也在同步管控。

  • 有網友稱，10月28日至11月19日期間，寄往深圳的五金刀具快遞被全面禁止；若在深圳實體店購買，金屬刀身超過22公分且無唯一編碼者，也可能被認定為管制刀具。

微博 APEC

上一則

假直播真帶貨…20萬人看假乒乓球賽 主播下一秒賣面膜

延伸閱讀

APEC峰會倒數 深圳物流安檢升級 高壓瓶罐、刀具禁出貨

APEC峰會倒數 深圳物流安檢升級 高壓瓶罐、刀具禁出貨
APEC峰會倒數 深圳啟動全市夜查 涵蓋飯店、娛樂場所

APEC峰會倒數 深圳啟動全市夜查 涵蓋飯店、娛樂場所
台女陳屍日本飯店 同團女客涉無正當理由持刀遭逮捕

台女陳屍日本飯店 同團女客涉無正當理由持刀遭逮捕
APEC傳邀請函差別待遇 外交部：陸若矮化將抗議

APEC傳邀請函差別待遇 外交部：陸若矮化將抗議

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46
張家界大庸古城裡空無一人。(取材自央視)

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

2026-10-27 12:44
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
已「失蹤」一年多的前中聯部長劉建超，據傳因嚴重違紀違法，將被由正部級貶為處級。（中新社）

中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

2026-10-26 21:47

超人氣

更多 >
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
華人長租電車3年到期 嘆買斷歸還「怎麼選都虧」

華人長租電車3年到期 嘆買斷歸還「怎麼選都虧」