「蘇超」禮儀小姐圈粉了 網讚有張「國泰民安」的臉

22歲禮儀小姐楊陽在2026年「蘇超」決賽頒獎典禮上，以自然大方的笑容意外走紅。(取材自新華日報)

AI摘要 文章摘要整理： 蘇超決賽頒獎禮儀小姐楊陽因自然大方的外貌與笑容走紅，獲讚有「國泰民安臉」；她也分享容貌焦慮心情，並肯定健康與大氣之美。

2026年「蘇超」決賽10月31日晚落幕，頒獎台上一名禮儀小姐意外走紅。她身穿紅色運動服、白色長褲，臉龐圓潤、笑容自然大方，被網友稱讚擁有一張「國泰民安臉」，相關照片迅速引發討論。

這名禮儀小姐是22歲的楊陽，來自江蘇連雲港灌南縣，從小在南京長大，今年剛大學畢業，目前專職從事禮儀服務工作。這是她第一次參與「蘇超」頒獎禮儀服務。

楊陽11月1日接受記者訪問時表示，自己對突然走紅感到意外。由於活動期間手機統一保管，她直到頒獎結束後，才從母親傳來的網路照片截圖中得知自己登上熱搜。

網友對她外貌的稱讚，也讓她相當開心。楊陽坦言，平時總覺得自己有點胖，圓臉也曾讓她產生容貌焦慮，沒想到這次反而獲得許多正面評價。

「我覺得中國人從骨子裡就喜歡這種大氣、舒展的美。」她說，網友的鼓勵緩解了不少容貌焦慮，也讓她更加相信，不必為了迎合某種審美標準刻意追求瘦，「健康才是最重要的，過度追求瘦反而可能傷害身體。」

除了楊陽的自然形象，頒獎人員的服裝也受到網友好評。不同於傳統頒獎禮常見的裙裝，這次禮儀人員統一穿著紅色長袖運動服和白色長褲。

楊陽身穿紅色長袖運動服、白色長褲，參與「蘇超」決賽頒獎禮儀服務，獲網友稱讚擁有「國泰民安臉」。(取材自新華日報)

負責頒獎儀式的南京嬌虹禮儀團隊負責人盛嬌虹表示，這是組委會考量周到的安排。南京當地早晚溫差較大，長袖長褲較保暖，也符合足球賽事的運動主題；此外，禮儀人員需要頻繁走動、引領嘉賓及配合頒獎，穿長褲更方便活動，也能避免在攝影機前發生走光的尷尬。

站上頒獎台的楊陽，也近距離感受到球場的熱烈氣氛。她說，現場看球和透過電視觀看完全不同，球迷的吶喊聲清晰可聞，自己也跟著緊張、心跳加速，看到球員登上領獎台時，更是既激動又感動。

身為連雲港人、從小在南京長大的她笑說，自己支持的是江蘇所有球隊。「江蘇13個城市，聚是一團火，散是滿天星。不管哪支球隊領獎，我都會很開心。每一位能夠站上賽場的運動員，都非常了不起。」

談到明年的賽事，楊陽也期待再次參與頒獎服務，希望「蘇超」越辦越好。