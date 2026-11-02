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吃個麵包等一年 杭州這家店訂單排到一年後 店主否認飢餓行銷

中國新聞組／北京2日電
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麵包店店主咕嚕爺（左）與徒弟曉曉，每天從早忙到晚，趕製排到一年後的訂單。（取材自...
麵包店店主咕嚕爺（左）與徒弟曉曉，每天從早忙到晚，趕製排到一年後的訂單。（取材自潮新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

杭州一家窯烤麵包店因社群爆紅，訂單排到1年後，店主以產能與火候為由拒絕擴大生產，外界對其是否屬於飢餓行銷也出現爭議。

杭州一間窯烤麵包店因社交媒體走紅，訂單一路排到一年後，成為當地「最難買的麵包店」。店主每天最多烤製六、七十個麵包，堅持不擴大產能，也因此引來「飢餓營銷」質疑。對此，店主坦言，產能確實有限，「不是自家麵包有多好吃，而是趕上互聯網熱潮」。

這間名為「咕嚕爺·薪木燒」的麵包店，位於杭州臨平藝尚小鎮汀蘭街，採線上預約制，不提供現場購買。店主是一名95後，從事麵包製作已有十多年。2022年工作室成立後，最初近一年幾乎沒有對外營業，烤好的麵包多半分送鄰里和朋友，開店更像是個人興趣。

「咕嚕爺·薪木燒」採線上預約制，顧客下單後須排隊等候，取貨時間可能長達一年。（取...
「咕嚕爺·薪木燒」採線上預約制，顧客下單後須排隊等候，取貨時間可能長達一年。（取材自潮新聞）

2023年冬天，一名美食博主在社交平台介紹這家店，影片發布後訂單迅速增加，原本約一個月的等待時間，逐漸拉長至半年，如今至少要等一年。顧客也從臨平周邊擴展至全國，甚至有吉林延邊、新疆的消費者下單。

面對「飢餓營銷」的質疑，店主表示，當初特意選用小型訂製烤爐，從來沒有打算大量生產。市面上雖有產能更大的窯爐，但他認為窯烤麵包的特色就在火候，若為了增加產量而趕工，可能影響口感。

店內目前供應四款麵包，售價48至70元（人民幣，下同）。每天最多烤製兩至三爐，約六、七十個，已是產能極限。製作過程相當耗時，石窯須加熱至至少400度，每爐烘烤兩個多小時，第一爐通常下午2時左右出爐，第二爐則要等到下午4時多。

剛出爐的窯烤麵包整齊排列在工作檯上，外皮呈現烘烤後的焦黃色澤。（取材自潮新聞）
剛出爐的窯烤麵包整齊排列在工作檯上，外皮呈現烘烤後的焦黃色澤。（取材自潮新聞）

此外，麵包還須經過天然酵母低溫發酵、窯爐升溫及餘溫燜烤等程序。店主認為，這些工序決定了產量上限，因此沒有打算更換大型設備。

他也坦言，走紅後曾動過關店念頭。原本做麵包是為了打發時間，如今每天得處理生產、排單及聯絡顧客，反而成了一種責任。不過，他會在訂單接近排期時逐一聯絡顧客，確認取貨方式、地址及時間。若有人等不及，也可以退款。

對於這份長達一年的等待，顧客有著不同感受。家住臨平的陳女士是最早一批老客，2023年便開始購買，當時只需排隊一個月。如今訂單越來越多，她的心情也有些複雜：「高興是自己喜歡的寶藏店鋪被更多人喜歡了，失落就是為了公平起見，老客也得老老實實排隊嘛。」

從新疆下單的「00後」小周收到麵包後，按照說明用烤箱復烤，第一口就吃到外皮的焦香、麵包內裡的麥香，以及淡淡的天然發酵酸味。她坦言：「說不上驚為天人，但能吃出來是用心做的，和超市裡流水線的麵包完全不一樣。」雖然等一年確實誇張，但為了這份獨特的手作感，她覺得值得。

「現在什麼都太快了，外賣半小時到，快遞次日達，連快樂都變成了即時的。」上海顧客小穎笑說，現在有個東西需要等上一年，反而讓她覺得心裡有個小盼頭。

不過，並非每個人都覺得這一年等得值得。顧客小邢表示，自己和朋友都下了單，收到後卻覺得麵包沒有想像中驚艷，「其實就是很普通的麵包，更多是人們賦予麵包的情緒價值」。她認為這次主要是嘗鮮，應該不會再回購。

店面裝潢簡單，沒有琳瑯滿目的商品展示，卻因窯烤麵包在社交平台爆紅，吸引全國各地顧...
店面裝潢簡單，沒有琳瑯滿目的商品展示，卻因窯烤麵包在社交平台爆紅，吸引全國各地顧客下單。（取材自潮新聞）

精華 FAQ

  • 主要因美食博主在社群平台介紹後迅速走紅，吸引全國消費者下單。店家採線上預約、每日產量有限，需求遠超供給，等待時間因此一路拉長。

  • 店主表示自己一開始就選用小型訂製烤爐，並未打算大量生產。他認為窯烤麵包重視火候與口感，若為了衝量而趕工，反而會破壞產品特色。

  • 反應相當兩極：有人覺得是寶藏店被更多人看見，等待反而帶來期待感；也有人認為麵包本身不算驚艷，更多是情緒價值，嘗鮮後未必會回購。

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