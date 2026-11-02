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買家又來了…8000元寵物犬也「僅退款」 賣方驅車600公里討狗

中國新聞組／北京2日電
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買家劉先生表示，網購西高地犬收貨約六天後發現狗狗感冒，身上還有兩個識別晶片，後來...
買家劉先生表示，網購西高地犬收貨約六天後發現狗狗感冒，身上還有兩個識別晶片，後來狗狗已經病死。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

山東商家與山西買家因8000元西高地犬退貨退款爭議互控侵權，從平台協商、警方調解到跨省討狗仍無結果，現已進入法院審理程序。

山東一名商家以8000元（人民幣，下同）網購西高地犬交易糾紛為由，驅車約600公里前往山西向買家討狗，雙方多次協商未果，如今互控對方侵權。商家李先生11月1日表示，已向法院提告，案件預計11月3日在山西晉中榆社縣人民法院開庭審理。

據極目新聞報導，山西晉中買家劉先生（化姓）今年8月花8000元網購一隻西高地犬，收貨約六天後發現狗狗感冒，且身上有兩個識別晶片，懷疑買到他人退貨的犬隻，因此申請退貨退款。劉先生表示，事件發生一個多月後，狗狗已經病死。

山東商家李先生花8000元賣出一隻西高地犬，因買家申請「僅退款」卻未退還狗狗，雙...
山東商家李先生花8000元賣出一隻西高地犬，因買家申請「僅退款」卻未退還狗狗，雙方爆發交易糾紛。（取材自極目新聞）

商家李先生表示，犬隻退貨範圍僅限犬瘟、細小等疾病，因此拒絕退貨。8月25日，雙方透過平台協商退貨事宜，但因540元運費、打包費及檢測費由誰負擔無法達成共識。

李先生說，當天他安排網約車前往買家住處接狗，原本打算確認犬隻沒有問題後退款，但雙方僵持兩個多小時，期間他選擇報警。劉先生則表示，自己取消退貨退款後改申請「僅退款」，商家可能沒有留意，誤按同意，導致8000元退回帳戶，但買家並未交還狗狗。

商家李先生與妻子從山東濟寧開車約600公里前往山西買家住處討狗，並在小區門口拉起...
商家李先生與妻子從山東濟寧開車約600公里前往山西買家住處討狗，並在小區門口拉起橫幅維權。（取材自極目新聞）

劉先生強調，自己並非惡意申請僅退款，認為商家報警及相關處理讓自己蒙受損失，要求對方承擔損失並道歉。

10月7日，李先生與妻子從山東濟寧開車約600公里前往山西，要求買家交還狗狗，並支付相關交通費用。他表示，油費、高速費及住宿費共花費2、3000元，夫妻兩人在買家小區門口等候，仍未能見到對方，最後再次報警。警方提出由買家賠償3、4000元的調解方案，但雙方都不接受。

李先生11月1日表示，買家此前不只一次申請「僅退款」，目前正蒐集其他商家及證人的相關證據，相信法院會公正判決。

劉先生則已收到法院傳票並委託律師應訴。他認為商家在社群帳號發布指控其詐騙的內容，對名譽權造成侵害，打算另行提告；雙方目前均表示不願私下和解，後續將透過法律途徑解決。

精華 FAQ

  • 買家購犬約6天後發現狗狗感冒，且身上有2個識別晶片，懷疑買到他人退貨犬隻，因此申請退貨退款；商家則認為不符退貨條件，雙方因此產生爭議。

  • 因運費、打包費與檢測費由誰負擔談不攏，商家安排接狗又僵持未果；之後買家申請僅退款、商家質疑未交還犬隻，最後商家跨省約600公里追討。

  • 商家已向法院提告，案件預計11月3日在山西晉中榆社縣法院開庭；買家也已收到傳票並委託律師，且打算另告商家侵害名譽權，雙方都拒絕私下和解。

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