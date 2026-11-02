「孩子要消費入座」濟南書店旗下咖啡館 要求4歲兒童點單惹議

西西弗矢量咖啡館要求隨行兒童也須消費才能入座。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 西西弗旗下矢量咖啡館在濟南被指要求4歲以上隨行兒童點單才能入座，引發家長與網友討論；律師指出可設消費入座規則，但應明確公示。

西西弗旗下矢量咖啡 館要求隨行兒童也須消費才能入座，近日引發熱議。有家長表示，自己已點咖啡，仍被要求替同行孩子另點飲品或小食。媒體日前走訪山東濟南多家門店發現，咖啡館雖設有「消費區」標識，但未明確標示兒童入座規則。實際詢問店員後得知，四歲以上隨行兒童均須點單消費才能入座。

極目新聞報導，有市民反映，曾帶孩子到矢量咖啡館，原本只想讓孩子看書、自己喝杯咖啡休息，卻被要求按照入座人數點單。社交平台上，類似討論已持續一段時間。有網友帶兩名孩子到店，遭要求點三份下午茶，但認為店內並沒有太多適合兒童的餐飲；也有人理解「一座一消」的經營規則，但希望商家提前在顯眼位置說明，讓消費者自行選擇。

走訪濟南世茂廣場及龍湖西城天街門店，發現矢量咖啡每張桌子的桌角均貼有「消費區」標識，卻沒有註明隨行兒童是否必須消費。店內不少顧客是家長帶孩子前來，兩人通常各自點飲品或小食。

西西弗書店雖設有免費閱讀區及兒童閱讀體驗區，但座位有限。世茂廣場店兒童閱讀區的長椅約可容納六至八名兒童；龍湖西城天街店免費閱讀區則只有一張長桌及六把椅子，近一小時座位始終滿額，部分孩子只能坐在書架旁的地上看書，家長站在一旁陪伴。

西西弗矢量咖啡館要求隨行兒童也須消費才能入座。（取材自極目新聞）

有家長表示，周末經常帶孩子到書店看書、寫作業，因免費閱讀區座位不足，才會選擇到咖啡館消費入座。對於每人都須點單的規定，有家長表示理解，認為店家經營需要成本，能與孩子坐一下午閱讀、喝飲品，仍算划算。

客服稱，咖啡館屬消費區，座位按照人頭計算，「幾人入座就需要幾人消費」。至於兒童是否設有年齡或身高限制，客服則建議向門店查詢。

記者隨後帶一名五歲兒童到世茂廣場門店，點了一杯飲品後，店員提醒還須替孩子點餐，並明確表示，四歲以上隨行兒童均須消費後才能入座。若沒有合適的飲品或小食，也可選購盲盒手表、小零食等商品。店員稱，這項規定自品牌成立以來一直如此。

公開資料顯示，矢量咖啡是西西弗書店2008年推出的子品牌，與書店區域直接相連，主打意式咖啡、西點及圖書閱讀體驗。

河南澤槿律師事務所主任付建表示，商家可以將消費作為入座條件，並不等同於法律禁止的最低消費，但直接以四歲作為強制消費標準，缺乏法律依據，是否須消費應以是否實際占用座位判定。他指出，依據《消費者權益保護法》，商家應事先醒目公示入座規則，門店目前僅標示「消費區」，核心規定卻只靠店員口頭告知，未充分履行提示義務，可能侵害消費者知情權。

西西弗矢量咖啡館要求隨行兒童也須消費才能入座。（取材自極目新聞）