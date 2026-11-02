WTT史上首位8冠王 孫穎莎逆轉勝蒯曼 霸氣比「1」

中國選手孫穎莎4比1戰勝隊友蒯曼，獲得冠軍。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 孫穎莎在WTT蒙彼利埃冠軍賽女單決賽逆轉蒯曼奪冠，刷新個人第8冠紀錄並成歷史第一人，但隨後又因傷退出法蘭克福站，傷情引發關注。

11月2日凌晨，WTT蒙彼利埃冠軍賽女單決賽中，孫穎莎 和蒯曼兩位中國乒乓主力女將狹路相逢展開激戰，孫穎莎以4：1逆轉奪冠，這是她傷癒復出後的首個單打冠軍，也是她個人第8個WTT冠軍賽冠軍，同時也是WTT歷史上第一人。孫穎莎賽後還朝鏡頭霸氣豎起食指比出「1」，稱「這次奪冠對找回比賽感覺有重要意義」，日媒也津津樂道她的戰術，中媒稱孫穎莎是「王者歸來」。不過孫穎莎隨即退出本周WTT法蘭克福冠軍賽，官方定性為傷病，也令球迷憂心她的傷情。

綜合媒體導，孫穎莎、蒯曼分別是目前世界排名第2和第5的運動員，賽前預估孫穎莎相對更有優勢，尤其其單打拿過世乒賽、世界盃 、總決賽、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、全錦賽冠軍，明顯強於蒯曼。此前，兩位選手曾經在國際賽場上有過10次對決，孫穎莎8勝2負相對占優，今年則是3勝1負，如今在之前受傷後再次相遇蒯曼，壓力相對更大些。

首局蒯曼11：8先下一城；第二、三局孫穎莎加強發球變化和正手進攻，以11：-7、11：3反超；第四局她一度4：8落後，連追7分以11：9拿下，成為整場轉折點；第五局蒯曼狀態大跌在場上打得比較亂，開局連丟2分追平後很快又被拉開差距，孫穎莎最終以11：6鎖定勝局。

此次晉級路上，孫穎莎先後經歷對申裕斌、早田希娜、王藝迪的多場苦戰，其中三場打到決勝局。賽後孫穎莎表示，自己時隔三個多月，因傷病加上身體原因，狀態一直起起伏伏，訓練也不夠系統，本站奪冠收穫很大；她提到明年單打世界盃將在同一場地舉行，這次奪冠對找回比賽感覺有重要意義。

奪冠後，孫穎莎對著鏡頭豎起食指比出「1」的手勢，被不少球迷解讀為「宣告我是世界第一」。不過孫穎莎本人後來解釋，這是代表「又扳回來一分」，是「一分一分去拚」信念的自我確認。

日媒也報導了孫穎莎的奪冠之役，有別於以往稱孫穎莎是「怪物」、「嘆息之牆」，這次把焦點放在了孫穎莎連追3分，蒯曼叫暫停都沒能挽回頹勢，最後11：9被反殺的幾分鐘，在關鍵分上，孫穎莎比蒯曼多了一層「緩衝」。

日媒還拆解孫穎莎發球策略，稱她第二局後長球頂底線，短球不出台，讓蒯曼想擰拉擰不出質量，想劈長退不開位置，一個發球輪的變化就把蒯曼最鋒利的近台速度直接摁在了檯面以下，稱「孫穎莎把比賽切碎了」。

不過，孫穎莎隨即退出了本周進行的WTT法蘭克福冠軍賽，官方定性為傷病，由娜塔莉亞·巴約遞補參賽。此前王曼昱也已宣布因傷退出該站。孫穎莎、王曼昱退出後，國乒女單衝冠陣容變薄，加上主力連續跨洲作戰，體能分配更受考驗。

蒯曼不敵孫穎莎。（取材自微博）

孫穎莎以4：1逆轉勝蒯曼，拿下第8個WTT冠軍賽冠軍。（取材自微博）