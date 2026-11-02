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「我就沒胖過」全紅嬋回老家給媽媽過生日 回應鄉親喊瘦了

中國新聞組／北京2日電
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全紅嬋（左）回老家為母慶生，路人心疼喊話「瘦了」，她俏皮回應「本來就沒胖過」。（...
全紅嬋（左）回老家為母慶生，路人心疼喊話「瘦了」，她俏皮回應「本來就沒胖過」。（微博）

AI摘要

文章摘要整理：

全紅嬋回到廣東湛江老家陪母親過生日，與家人溫馨團聚，面對外界關心身形與訓練近況，也以幽默回應並展現一貫樸實作風。

19歲的跳水奧運冠軍全紅嬋日前回到廣東湛江邁合村老家，為母親馮玲妹慶祝生日。現場吸引不少鄉親與粉絲圍觀，面對路人心疼喊話「瘦了」，全紅嬋俏皮回應「我本來就沒胖過」，隨後還貼心讓母親向粉絲發放橙子，並叮囑大家多陪伴家人，展現滿滿正能量。

綜合中國藍新聞、都市快報報導，全母生日當天身著藍色上衣並佩戴珍珠項鍊，氣色大有改善。此前全母曾因系統性紅斑狼瘡多次住院，全紅嬋始終牽掛母親健康，曾發文「愛你媽媽」感動無數網友。如今見母親身體安康，全紅嬋臉上洋溢著欣慰笑容。哥哥全進華也特意趕回家中，探望長輩並查看新家裝修，隨後與家人團聚慶生，一家人的和睦氛圍十分溫馨。

報導指出，一家人圍坐切蛋糕時，全紅嬋送上的生日禮物並非奢侈品，而是一條實用的浴巾包。這份樸素而貼心的心意獲網友大讚「接地氣」。從東京奧運會時喊出「想賺錢給媽媽治病」的14歲少女，到如今能陪伴家人的冠軍，全紅嬋始終保持質樸本色，用日常實用的禮物傳達最純粹的孝心。

除了祝福全母，網友也十分關心全紅嬋的訓練近況。報導稱，全紅嬋已於今年10月返回廣東二沙體育訓練基地展開康復性訓練，目前高台水上訓練尚未全面放開。看著略顯消瘦的她，廣大體育迷紛紛表達關切與期待，盼望她早日重返賽場、再展雄風。

19歲全紅嬋發橙子給現場的粉絲。（取材自都市快報）
19歲全紅嬋發橙子給現場的粉絲。（取材自都市快報）

精華 FAQ

  • 她日前回到廣東湛江邁合村老家，主要是陪母親馮玲妹慶祝生日，並與哥哥及家人團聚。現場也有不少鄉親和粉絲到場圍觀，氣氛相當熱鬧溫馨。

  • 當路人心疼她、喊她「瘦了」時，全紅嬋俏皮回應「我本來就沒胖過」，以輕鬆幽默的方式化解關心，也讓現場氣氛更顯親切自然。

  • 報導指出，全紅嬋已於今年10月回到廣東二沙體育訓練基地進行康復性訓練，但高台水上訓練尚未全面放開。外界除了關心她的身形，也期待她早日重返賽場。

奧運 全紅嬋

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