「可找我借衛生巾」掛件暴紅 海外網驚：在中國沒有月經羞恥
中國女生掛有「可以找我借衛生巾」的掛件在海外走紅，因日本男網友言論引發各國對月經羞恥與女性互助的討論。
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中國女生掛有「可以找我借衛生巾」的掛件在海外走紅，因日本男網友言論引發各國對月經羞恥與女性互助的討論。
近日，中國女生掛在包上的「可以找我借（要）衛生巾」掛件在海外社交平台意外走紅，不少國外網友驚訝、感嘆：「原來在中國沒有月經羞恥」、「這是女性之間的義氣、中國女性的覺醒」，紛紛表示羨慕。社交平台上相關討論源自於一名日本男網友發文稱被電車裡公然看生理期App的女高中生「嚇了一跳」，隨即被中國女網友回懟，迅速引發多國網友對月經羞恥與女性互助的討論，相關話題在中國微博也衝上了熱搜第一。
綜合媒體報導，10月31日，日本一名男網友在社交平台發文，稱自己在電車裡看到旁邊的女高中生看生理期App，表示「嚇了一跳，這種東西要在電車裡看嗎」，該推文在X平台獲得超過240萬次查看。
這名日本男網友的發文一出，就有中國女網友轉發並回懟，稱：「你要是知道中國女人會在包上掛一個『沒有衛生巾可以找我借』的小牌子，好方便一些急需衛生巾的女性，你不得嚇死啊？」這條回覆單獨獲得超160萬次查看，隨後被日本、南韓等國網友大量翻譯轉發。
不少外國網友表示「第一次知道有這種互助方式」，既覺得實用又羨慕這種坦蕩氛圍；有南韓網友稱「這是真的，中國現在正在流行這個」，論壇theqoo評論裡，有人把這件事概括成「女性之間的義氣」。多名日本網友則感嘆「好可愛好神奇好喜歡」、「希望那樣的文化能傳播開來」，並指這如果發生在日本，身上貼這種標記，可能會被奇怪的男人搭訕。
據報導，中國女性把「可以找我借衛生巾」做成拼豆鑰匙扣、無紡布掛件，直接掛在書包、包包上出門，把月經話題從隱祕變成公開標識已經行之有年，有人已經掛了三年，從2023年9月掛到現在。同年11月，浙江麗水一個11歲女孩也在書包上掛了「可以找我借衛生巾」，她媽媽說，女兒書包裡一直備著衛生巾，別人看到了就可以直接借。
相關話題在海外社交平台被轉傳後，引發多國網友對月經羞恥與女性互助的討論。不過有網友稱，在中國，仍有一些地方對衛生巾長期汙名化，包括店員用黑色塑料袋包裝、長輩用「大姨媽」等代稱、廣告用藍色液體代替經血等，借衛生巾掛件，是新一代女性的自覺反抗。
起因是日本男網友批評女高中生在電車看生理期App，引來中國女網友以掛件互助文化回懟，相關內容被多國網友翻譯轉發後迅速走紅。 不少外國網友覺得這種做法既實用又溫暖，認為中國女性之間展現出坦蕩互助的氛圍，也有人羨慕這種沒有月經羞恥的表達方式。 這反映新一代女性正把月經話題從隱祕轉向公開，透過掛件與備用衛生巾建立互助；但也顯示部分地區仍存在包裝避諱與稱呼汙名化問題。
精華 FAQ
起因是日本男網友批評女高中生在電車看生理期App，引來中國女網友以掛件互助文化回懟，相關內容被多國網友翻譯轉發後迅速走紅。
不少外國網友覺得這種做法既實用又溫暖，認為中國女性之間展現出坦蕩互助的氛圍，也有人羨慕這種沒有月經羞恥的表達方式。
這反映新一代女性正把月經話題從隱祕轉向公開，透過掛件與備用衛生巾建立互助；但也顯示部分地區仍存在包裝避諱與稱呼汙名化問題。
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