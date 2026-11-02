「可找我借衛生巾」掛件暴紅 海外網驚：在中國沒有月經羞恥

「可以找我借衛生巾」掛件在海外社交平台意外走紅。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 中國女生掛有「可以找我借衛生巾」的掛件在海外走紅，因日本男網友言論引發各國對月經羞恥與女性互助的討論。

近日，中國女生掛在包上的「可以找我借（要）衛生巾」掛件在海外社交平台意外走紅，不少國外網友驚訝、感嘆：「原來在中國沒有月經羞恥」、「這是女性之間的義氣、中國女性的覺醒」，紛紛表示羨慕。社交平台上相關討論源自於一名日本 男網友發文稱被電車裡公然看生理期App的女高中生「嚇了一跳」，隨即被中國女網友回懟，迅速引發多國網友對月經羞恥與女性互助的討論，相關話題在中國微博 也衝上了熱搜第一。

綜合媒體報導，10月31日，日本一名男網友在社交平台發文，稱自己在電車裡看到旁邊的女高中生看生理期App，表示「嚇了一跳，這種東西要在電車裡看嗎」，該推文在X平台獲得超過240萬次查看。

這名日本男網友的發文一出，就有中國女網友轉發並回懟，稱：「你要是知道中國女人會在包上掛一個『沒有衛生巾可以找我借』的小牌子，好方便一些急需衛生巾的女性，你不得嚇死啊？」這條回覆單獨獲得超160萬次查看，隨後被日本、南韓等國網友大量翻譯轉發。

不少外國網友表示「第一次知道有這種互助方式」，既覺得實用又羨慕這種坦蕩氛圍；有南韓網友稱「這是真的，中國現在正在流行這個」，論壇theqoo評論裡，有人把這件事概括成「女性之間的義氣」。多名日本網友則感嘆「好可愛好神奇好喜歡」、「希望那樣的文化能傳播開來」，並指這如果發生在日本，身上貼這種標記，可能會被奇怪的男人搭訕。

據報導，中國女性把「可以找我借衛生巾」做成拼豆鑰匙扣、無紡布掛件，直接掛在書包、包包上出門，把月經話題從隱祕變成公開標識已經行之有年，有人已經掛了三年，從2023年9月掛到現在。同年11月，浙江麗水一個11歲女孩也在書包上掛了「可以找我借衛生巾」，她媽媽說，女兒書包裡一直備著衛生巾，別人看到了就可以直接借。

相關話題在海外社交平台被轉傳後，引發多國網友對月經羞恥與女性互助的討論。不過有網友稱，在中國，仍有一些地方對衛生巾長期汙名化，包括店員用黑色塑料袋包裝、長輩用「大姨媽」等代稱、廣告用藍色液體代替經血等，借衛生巾掛件，是新一代女性的自覺反抗。

「可以找我借衛生巾」掛件在海外社交平台意外走紅。（取材自微博）