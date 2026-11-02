16歲考入科大少年班 鄧煜團隊95後馬驍 回母校中科大當教授

圖為青年數學家馬驍（中）、王虹（左）、韋東奕（右）在北京大學開展學術研討交流現場。（極目新聞資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 95後青年數學家馬驍回國加盟中國科大，出任雙聘教授與博導，並以鄧煜團隊核心成員身分參與玻爾茲曼方程相關重大突破。

「95後」青年數學家馬驍回國加盟母校中國科學技術大學，出任幾何與物理研究中心、通用人工智能研究所雙聘教授及博士生導師；他是菲爾茲獎得主鄧煜團隊成員、美國密西根大學 Donald J. Lewis研究助理教授，16歲便考入中國科大少年班。

極目新聞報導，馬驍主要從事分析學與動力學理論研究，是希爾伯特第六問題相關重大突破的核心作者之一。他與2026年菲爾茲獎得主鄧煜、Zaher Hani 合作，首次在長時間尺度下從硬球粒子動力學嚴格推導出玻爾茲曼方程，並進一步建立微觀粒子動力學與宏觀流體方程之間的數學聯繫。該項成果已被國際頂級數學期刊「數學年刊」接收。

馬驍生於1998年，河南新鄉人。2014年他考入中國科學技術大學少年班學院，次年被華羅庚數學科技英才班錄取。本科期間，他一舉斬獲丘成桐大學生數學競賽幾何拓撲金獎、分析與方程銀獎及全能銅獎。2017年起，他先後赴法國巴黎高等師範學院與美國普林斯頓大學深造，讀博期間曾獲阿里巴巴全球數學競賽銀獎。2023年取得普林斯頓大學博士學位後，他赴密西根大學擔任博士後研究員。

2026年7月，菲爾茲獎在國際數學家大會上揭曉，中國數學家鄧煜獲此殊榮，作為鄧煜團隊核心骨幹的馬驍也備受輿論關注。據悉，鄧煜於2022年底在一次國際學術會議上注意到馬驍，因其深耕波動動理學與氣體動理學的交叉地帶，恰能補齊團隊攻堅的核心短板，遂邀其入組。

馬驍憑藉跨學科視野與對動力學的獨到理解，幫助團隊理順證明思路並補齊論證，鄧煜亦多次稱讚其加盟讓研究少走了許多彎路。如今，這位從牧野故土走出的青年學者選擇回歸中科大，將繼續在國內前沿數學領域深耕育人。

2026年7月30日，「新鄉日報」頭版頭條刊發了一篇題為「牧野有才俊」的長篇通訊。這篇報導通過馬驍母親、小學班主任、初中班主任和數學老師、初中同學等身邊人的視角，梳理了新鄉學子馬驍從牧野故土出發，20餘年內保持好奇心，一步步走向國際數學前沿，以核心骨幹身分參與世界級數學難題攻關的成長脈絡。