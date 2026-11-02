新片預售僅384元 沒錢宣傳 導演街頭舉牌求人看電影

高小衛在街頭舉牌宣傳電影 。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 高小衛因新片缺乏宣發資金，親赴西安街頭舉牌求關注，《一朵山花別樣紅》預售慘淡僅384元，但他仍堅持實拍並盼作品被看見。

一名電影導演日前獨自在西安街頭舉牌宣傳新片的消息，引發社會關注，「導演街頭舉牌求人看電影」等話題迅速登上微博 熱搜；此人是導演高小衛，他坦言正在宣傳新片「一朵山花別樣紅」，因製作成本有限且後期缺乏宣發資金，無奈之下才選擇走上街頭舉牌宣發。

紅星新聞報導，這部「一朵山花別樣紅」於2023年底在陝西開拍，製作成本控制在「小幾百萬元」（人民幣，下同），今年9月曾參加第13屆絲綢之路國際電影節展映活動。歷經近三年的拍攝與剪輯，影片手續齊全，定於11月6日在全國上映。

高小衛畢業於北京電影學院戲劇影視文學研修班，此前曾拍攝過「一片綠洲」、「一件棉襖」等作品。

報導指出，高小衛表示，每年全國公映的電影多達數百部，大製作電影更容易獲得資源與關注，而幾百萬元的預算對電影製作而言僅屬「小成本」。由於一次正常的路演與宣發至少需要數十萬元，缺乏資金的他只能在10月30日舉著寫有「被看見」的牌子走上西安街頭，向路人發放傳單並講解劇情。然而，現場前來詢問的路人並不多。第三方平台數據顯示，截至11月1日下午，該片全國預售票房僅為384元（約58美元）。

據報導，面對當前AI技術在影視製作中的普及，高小衛明確表示該片未採用任何AI技術，堅持實拍、傳統剪輯與調色。他認為，唯有實拍才能深刻傳達真實情感與故事細節。平時靠拍攝廣告與宣傳片貼補家用的他坦言，雖然已做好「0票房」的心理準備，但對電影製作始終抱持認真態度，依然渴望這部作品最終能被更多觀眾看見。

報導稱，「一朵山花別樣紅」故事圍繞一對「90後」普通夫妻展開：丈夫遭遇意外後，妻子獲得30萬元賠償款，進而牽動各色底層人物，展現眾生百態；當妻子拿到錢時，本被認為逝去的丈夫卻突然歸來，讓她陷入「留錢還是留人」的抉擇，兩人最終選擇上交不義之財、回歸平凡。高小衛透露，影片曾走進西安十多所高校展映，因內容接地氣而廣受學生好評。

11月1日下午，平台數據顯示，該片的預售票房僅有384元 。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）