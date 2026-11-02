曾飾演張國榮師父 「霸王別姬」關師傅101歲逝

曾在經典電影「霸王別姬」飾演戲班師父「關師傅」的資深演員呂齊傳出辭世。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 曾在《霸王別姬》飾演關師傅的資深演員呂齊於11月1日辭世，享耆壽101歲；他以嚴師形象、深厚舞台功力與經典劇作演出，深受影迷與同行敬重。

曾在經典電影「霸王別姬」飾演戲班師父「關師傅」的資深演員呂齊傳出辭世。根據「北京日報」消息，呂齊於11月1日離世，享耆壽101歲。他除了憑藉「霸王別姬」中的嚴師形象讓影迷印象深刻，也曾在電視劇「編輯部的故事」飾演老練圓滑的陳主編，是北京人民藝術劇院一級演員。

1993年在陳凱歌執導的電影「霸王別姬」中，飾演程蝶衣（張國榮 飾）與段小樓（張豐毅飾）的師父關師傅。片中他是戲班班主，對徒弟要求嚴格，經常以「要想人前顯貴，就得人後受罪」、「人吶，要自個兒成全自個兒」訓誡弟子，將傳統戲曲行業的殘酷與師徒之間的糾葛展現得淋漓盡致，也成為電影令人印象深刻的經典台詞。

電影後段，關師傅因不滿兩名徒弟糟蹋戲、忘了戲曲根本，悲憤之下激昂演出一段「夜奔」，最後含恨而終。雖然戲分並非全片最多，呂齊卻以嚴厲又帶著悲劇色彩的表演，留下深刻印象。

除了「霸王別姬」，呂齊也因演出電視劇「編輯部的故事」中的陳主編一角，受到廣大觀眾熟悉。他以多年舞台劇與影視表演經驗，成為中國戲劇界資深演員。如今傳出辭世消息，令影迷不捨。

呂齊1925年8月出生，1954年加入北京人民藝術劇院後，長年活躍於表演舞台；曾參與「李白」、「野人」及「雷雨」等多部經典劇目，並獲得首屆振興話劇獎。他對舞台藝術始終保持嚴謹態度，認為演員每一次演出都應該是一次認真的體驗，而不是簡單重複過去的表演。

呂齊深厚的演技實力，也深受演藝圈同行肯定。已故表演藝術家蘇民曾以詩作稱讚他的演出幽默自然、耐人尋味；演員何冰也曾表示，呂齊是自己心中最頂尖的演員之一。