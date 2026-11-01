我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／檢視退休帳戶 注意3關鍵步驟

加州是年輕人賺錢天堂？ 在地10年華人說出真實感受

全紅嬋回老家替母慶生 鄉親喊「瘦了」 她俏皮回：沒胖過

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
19歲全紅嬋還發橙子給現場的粉絲。（取材自都市快報）
19歲全紅嬋還發橙子給現場的粉絲。（取材自都市快報）

AI摘要

文章摘要整理：

全紅嬋回廣東湛江老家為母親慶生，面對鄉親關心「瘦了」俏皮回應，並以樸實禮物與家人團聚，展現孝心與正能量。

19歲的跳水奧運冠軍全紅嬋日前回到廣東湛江邁合村老家，為母親馮玲妹慶祝生日。現場吸引不少鄉親與粉絲圍觀，面對路人心疼喊話「瘦了」，全紅嬋俏皮回應「我本來就沒胖過」，隨後還貼心讓母親向粉絲發放橙子，並叮囑大家多陪伴家人，展現滿滿正能量。

綜合中國藍新聞、都市快報報導，全母生日當天身著藍色上衣並佩戴珍珠項鍊，氣色大有改善。此前全母曾因系統性紅斑狼瘡多次住院，全紅嬋始終牽掛母親健康，曾發文「愛你媽媽」感動無數網友。如今見母親身體安康，全紅嬋臉上洋溢著欣慰笑容。哥哥全進華也特意趕回家中，探望長輩並查看新家裝修，隨後與家人團聚慶生，一家人的和睦氛圍十分溫馨。

報導指出，一家人圍坐切蛋糕時，全紅嬋送上的生日禮物並非奢侈品，而是一條實用的浴巾包。這份樸素而貼心的心意獲網友大讚「接地氣」。從東京奧運會時喊出「想賺錢給媽媽治病」的14歲少女，到如今能陪伴家人的冠軍，全紅嬋始終保持質樸本色，用日常實用的禮物傳達最純粹的孝心。

除了祝福全母，網友也十分關心全紅嬋的訓練近況。報導稱，全紅嬋已於今年10月返回廣東二沙體育訓練基地展開康復性訓練，目前高台水上訓練尚未全面放開。看著略顯消瘦的她，廣大體育迷紛紛表達關切與期待，盼望她早日重返賽場、再展雄風。

全紅嬋（左）回老家為母慶生，路人心疼喊話「瘦了」，她俏皮回應「本來就沒胖過」。（...
全紅嬋（左）回老家為母慶生，路人心疼喊話「瘦了」，她俏皮回應「本來就沒胖過」。（微博）

精華 FAQ

  • 她日前回到廣東湛江邁合村老家，主要是陪母親馮玲妹慶祝生日。現場還有不少鄉親與粉絲到場圍觀，場面熱鬧又溫馨。

  • 有路人關心她「瘦了」，全紅嬋以俏皮口吻回說「我本來就沒胖過」，展現一貫的幽默感，也讓現場氣氛更輕鬆。

  • 她送給母親的不是奢侈品，而是一條實用的浴巾包，因為樸素又貼心而受到網友稱讚，也凸顯她一貫接地氣的作風。

奧運 全紅嬋

上一則

中國經濟再現隱憂 三大金融部門11/2開會穩定股市

延伸閱讀

全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒

全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒
全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」
郎平深夜分享3照片讓網友淚目 「19年了 她還在等奇蹟」

郎平深夜分享3照片讓網友淚目 「19年了 她還在等奇蹟」
金鐘61／母重度昏迷4年 張詩盈奪迷你劇女配噴淚：為自己而活

金鐘61／母重度昏迷4年 張詩盈奪迷你劇女配噴淚：為自己而活

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46
張家界大庸古城裡空無一人。(取材自央視)

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

2026-10-27 12:44
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
已「失蹤」一年多的前中聯部長劉建超，據傳因嚴重違紀違法，將被由正部級貶為處級。（中新社）

中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

2026-10-26 21:47
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30

超人氣

更多 >
劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
加州華男續駕照發現早被取消 有人日花上百元搭車通勤

加州華男續駕照發現早被取消 有人日花上百元搭車通勤