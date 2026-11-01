河北女400元網購「侏儒豬」長到200斤 1原因含淚繼續養

網購「寵物豬」飼養前後對比圖。（取材自揚子晚報／受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 河北馬女士花400多元網購侏儒豬，卻養成200多斤肉豬，懷疑遭遇虛假宣傳；雖然飼養成本高昂，她仍因怕被宰殺而選擇繼續養下去。

河北石家莊的馬女士網購了一隻「侏儒症寵物 豬」，商家宣稱是患有侏儒症的肉豬，成年僅四、五十斤；結果半年後，小豬長成200多斤（100公斤）普通肉豬。

揚子晚報報導，馬女士表示，每月飼養開銷至少兩、三千元，怕它被宰，只能含淚繼續養。因為小豬的體重愈來愈大，她不敢再在附近遛豬，只能騎車帶它去沒人的地方，怕別人看見笑話。

報導指出，馬女士稱，她在網上下單了兩隻侏儒豬，分別花費427.5元與379元。其中一隻小豬到貨不久就死亡，僅存活一頭。她表示，收貨時就發現小豬樣貌與宣傳視頻不符，商家給她展示的視頻是日本迷你寵物豬，實際發貨卻是本土肉豬幼崽。但她受商家話術影響，堅信小豬患有侏儒症，長不大。

馬女士在飼養過程中發現，這隻號稱患有侏儒症的小豬體型逐漸失控，到家一個多月就長到24斤。

「商家堅持說侏儒豬體型小，通過控制飲食，運動減肥，體重可以控制在幾十斤以內。結果我養了3個月它就100多斤了。即便我嚴格控制飲食、一天遛5小時，但如今體重也已超過200斤。」她說。

報導說，經過馬女士多次投訴，目前涉事商家已被平台封號閉店。她稱，自己會繼續飼養這隻小豬，也希望以自己的親身經歷提醒大家，不要輕信商家的虛假宣傳，避免上當受騙。

女子網購侏儒寵物豬長成200斤肉豬。（視頻截圖）