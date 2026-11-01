杭州17歲小伙跨行超模、全國亞軍 靠2招體脂1周降到10%

一周時間體脂從15%降到10%，杭州17歲小伙跨行成「超模」，拿下全國亞軍。（取材自杭州 日報）

AI摘要 文章摘要整理： 杭州17歲高二生宗鉦凱跨行投入模特訓練1年多，勇奪IMC全國亞軍，並靠自律把體脂快速降到10%，展現職高培養國際T台人才的實力。

在上周落幕的第32屆IMC上海國際模特大賽全國總決賽中，來自杭州市喬司職業高級中學（以下簡稱喬司職高）服裝表演專業的高二學生宗鉦凱脫穎而出，勇奪全國亞軍。這位身高189公分、年僅17歲的少年，原本初三報考的是無人機專業，2025年暑假被經紀公司相中後跨行學習，僅訓練一年多便在被譽為「中國超模搖籃」的頂尖賽事中一戰成名。

面對全國50名優秀選手同台競技，宗鉦凱憑藉出色的台步功底、鏡頭感與獨特的個人風格征服了評委。身為標準「E人」的他，台下溝通拉滿，台上自信灑脫。他坦言，除了顏值，自信與個性才是自己的殺手鐧：「無論是走秀還是台風，每個人都有自己的特色，都不是標準答案。」

光鮮亮麗的背後是極致的自律。為了備戰接下來的國際時裝周面試，宗鉦凱僅用一周時間就把體脂率從15%刷到了10%。他分享道，自律的秘訣就是嚴格的飲食與作息控制；早睡早起，飲食少油少糖，主食以蔬菜、土豆等「乾淨飲食」為主。他表示，模特行業並非外界想像得那麼輕鬆，身材管理、體態與飲食鍛鍊必須嚴格落實。

目前，他已簽約火石模特公司，目標是走遍四大國際時裝周，同時他也頭腦清醒地強調現階段以學業為重，正積極備考，希望未來能考入東華大學或北京服裝學院深造。

宗鉦凱的突圍並非偶然，其背後是喬司職高獨具特色的「造星團隊」與培養體系。學校專業指導教師陳鳴介紹，選拔模特講究「萬裡挑一」，除了身高、體脂率等硬性指標，更看重辨識度與吃苦精神。為了因材施教，學校自主研發了「識相、塑相、成相」App，透過面部風格潛質測評系統，為學生精準推薦風格定位並制定課程，真正落實「一人一方案、一人一風格」。

作為中國最早開設服表專業普職融通班的中職學校之一，喬司職高已建立起成熟的「中職到國際T台」通道。如今，這套體系已孕育出多位優秀苗子，包括走上香奈兒及PRADA全球大秀的季姝言、躋身迪奧巴黎秀場的趙宇晨等。眼下，更多承載東方審美的「中國面孔」，正從這裡出發，持續邁向全球時尚舞台。

杭州17歲小伙跨行成「超模，拿下全國亞軍，就靠自信與個性。（取材自杭州日報）

杭州17歲小伙跨行成「超模」，拿下全國亞軍。（取材自杭州日報）