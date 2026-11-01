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賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

中國新聞組／北京1日電
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上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

AI摘要

文章摘要整理：

上海一對老夫婦欲將房產變現捐助病童，卻因過戶後出售稅負過高卡關，凸顯遺贈慈善在制度與稅制上的現實障礙。

一棟650萬元（人民幣，下同，約97.6萬美元）的房子，變現救助困難群眾，要繳納的稅費竟高達近400萬至450萬元？

在上海，一對節儉一生的老夫婦生前立下遺囑，欲將畢生積蓄與房產全數捐出救助先心病患兒。然而，受託基金會在嘗試將遺贈房產變現時，卻遭遇了「先過戶、再出售即面臨企業高額稅費」的現實難題，導致老人的大愛善舉一時難以順利落地。

這對老夫婦是居住在徐匯區長橋街道的杜英榮、陸蘇英夫婦。兩人生前極盡節儉，累計捐款已達500多萬元。2018年，他們立下公證遺囑並簽署「死後生效委託書」，指定上海市華僑事業發展基金會為受託人，希望身後將剩餘存款及一套40多平方米、市價約300萬元的房產全數變現，用於救助困難家庭的先心病患兒。隨著兩位老人於2018年與2025年相繼離世，百餘萬元存款已順利提存，但房產的處置卻停滯不前。

瓶頸在於現行的房產確權與稅收機制。徐匯區自然資源確權登記事務中心表示，根據相關規定，房屋出售前必須先將產權變更登記至受託基金會名下。然而，一旦房產劃轉至基金會，後續出售將被視作企業處置資產，無法享受個人售房的稅收優惠，需承擔包括土地增值稅、企業所得稅等在內的高額稅費，綜合稅負甚至高達房屋總價的六至七成。

類似的困局並非首例。上海市慈善基金會閔行區代表處早在2014年處置一套價值650萬元的遺贈助學房產時，就曾面臨需繳納450萬元高額稅費的窘境，最終只能無奈選擇將房屋出租，以租金投入慈善基金。面對高昂的稅費損耗，華僑事業發展基金會同樣投鼠忌器，遲遲無法下決心強制變現。

針對這一難題，法學專家提出了不同視角。上海交通大學凱原法學院民商法副教授李貝指出，老人的本意是授權委託基金會「代為賣房」並捐贈所得款項，並非直接將基金會列為房產繼承人。若公證委託書中已明確約定事項履行不因委託人死亡而終止，該委託在法律上應具備死後繼續生效的合規性，直接辦理過戶或有商榷空間。

遺產捐贈是社會慈善的重要來源，如何不讓老人的赤誠善意被繁複高昂的稅費辜負，已成為亟待解決的制度課題。多位法律專業人士呼籲，相關部門應關注慈善捐贈處置中的現實阻礙，儘快出台具體的操作細則與稅收豁免機制，開闢遺贈房產變現的綠色通道，讓每一份沉甸甸的愛心都能完整傳遞。

徐匯區長橋街道展出的老夫婦舊物。 （取材自新聞坊）
徐匯區長橋街道展出的老夫婦舊物。 （取材自新聞坊）

兩位老人留下的房產。 （取材自新聞坊）
兩位老人留下的房產。 （取材自新聞坊）

精華 FAQ

  • 杜英榮、陸蘇英夫婦生前立下遺囑與死後生效委託書，指定基金會將存款及一套房產變現，全數用來救助困難家庭的先心病患兒。

  • 依現行規定，房屋出售前需先過戶到受託基金會名下，但一旦成為基金會資產，再出售就可能被視為企業處置資產，面臨土地增值稅、企業所得稅等高額稅費。

  • 專家認為，若委託書已明確約定死後仍有效，基金會可依授權代為賣房，不一定要先做繼承過戶；同時也呼籲主管機關建立更明確的操作細則與稅收豁免。

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