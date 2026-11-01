分離58年認親 弟比哥高1個頭 「山東長高食譜」瘋傳了

在山東長大的弟弟(左)高出浙江長大的哥哥(右)整整一個頭。（微博截圖）

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AI摘要 文章摘要整理： 相隔58年的兄弟認親影片帶動「山東長高食譜」爆紅，但專家提醒身高以遺傳為主，仍需搭配均衡飲食、充足睡眠與規律運動。

近日，一段「相隔58年的兄弟認親」影片在網上引發熱議。兩名兄弟同框，從小在山東長大的弟弟，比在浙江長大的哥哥高出一個頭，網民隨即掀起「山東長高食譜 」熱潮，大饅頭、疙瘩湯、大煎餅、鈣奶餅乾及山東大蔥等地方食物成為討論焦點，不少家長更開始照著食譜為孩子安排餐點。

不過，中國科協科普中國提醒，單靠複製山東飲食並不能保證長高，孩子的身高是遺傳及後天因素共同作用的結果，家長不宜盲目跟風進補。

科普中國指出，遺傳是影響身高最重要的因素之一。2005年一項針對116對6至12歲漢族雙胞胎的研究發現，男孩和女孩身高的遺傳度分別達89%及87%。2009年另一篇研究綜述則指出，約80%的身高差異受遺傳控制，其餘與飲食、疾病及環境因素有關。

除了遺傳，飲食、睡眠及運動同樣影響兒童發育。研究發現，膳食種類越多樣化，兒童身高發育情況通常越理想。睡眠期間生長激素分泌較多，尤其入睡後1至2小時的深度睡眠階段，因此長期睡眠不足可能影響正常發育。此外，6至17歲兒童及青少年每天應累計進行至少60分鐘中高強度運動。

至於網上熱傳的山東食物，各有營養優缺點。白饅頭主要由精製麵粉製成，膳食纖維及部分維生素、礦物質較少，吃太多可能擠壓其他食物的攝取。疙瘩湯若加入番茄、青菜及雞蛋，能提供較多元營養，但若只有大量麵粉和少量菜葉，營養仍不均衡。

山東大煎餅以粗糧製作，相較白米飯及白饅頭，含有較多膳食纖維，亦提供蛋白質、維生素B1及鈣、鉀、鎂等營養，但質地較硬，建議搭配熱炒蔬菜食用。鈣奶餅乾每100克約含300毫克鈣，但熱量達385千卡，脂肪10克，若靠大量吃餅乾補鈣，反而攝取過多熱量、糖及脂肪。相比之下，牛奶及酸奶能同時提供鈣質和優質蛋白質。

山東大蔥每100克約28千卡，含有膳食纖維及鉀，其含硫化合物亦具有抗氧化作用，但生吃過量可能刺激腸胃。

科普中國建議，家長應以均衡飲食取代單一食物進補，例如早餐以蔬菜雞蛋疙瘩湯搭配無糖酸奶及水果；午餐選擇蕎麥饅頭、白菜豆腐湯及蝦仁；晚餐則可吃粗糧煎餅、豆腐炒黃豆芽及清蒸魚。

專家強調，沒有任何一種食物或食譜能決定孩子的身高。與其盲目追捧「長高套餐」，不如確保孩子營養均衡、睡眠充足及規律運動，才有助身體正常生長發育。

吃上「山東飯」就能長大高個兒了嗎？（取材自觀察者網）

吃上「山東飯」就能長大高個兒了嗎？（取材自觀察者網）