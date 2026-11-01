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南方獨生女1餐做5個菜 夫是北方人習慣「一鍋燉」 鬧離婚

中國新聞組／北京1日電
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一頓做5個菜居然引發鬧離婚；此為示意圖。
一頓做5個菜居然引發鬧離婚；此為示意圖。

AI摘要

文章摘要整理：

一對長期異地的夫妻，因妻子精心準備5個菜迎接丈夫，卻被習慣一鍋燉的丈夫認為浪費，最終從爭吵鬧到離婚登記處，專家稱根源是彼此未讀懂心意。

「夫妻因一餐5個菜鬧到要離婚」日前登上熱搜並引發熱議。婚姻家庭指導師分析，這是典型的「情緒錯付」，丈夫算的是經濟帳，妻子要的是情緒價值。網友則說，過日子要學會讀懂對方沒說出口的愛。

據潮新聞報導，中國國家二級心理諮詢師、一級婚姻家庭諮詢師伍海燕在接受采訪時分享了一則真實婚姻家庭諮詢案例。

一對夫妻長期異地，一個月才能見一次面。妻子作為南方獨生女，為迎接久別回家的丈夫，煎炸炒燉準備了5個菜，她表示這桌菜是自己盼了好久的團聚，藏著滿滿的想念。

丈夫是北方人，習慣了「一鍋燉」的生活方式，看到5個菜後只覺得一家三口吃太浪費，兩人因此爭吵到凌晨兩點，第二天直接鬧到離婚登記處。

這件事的背後，確實有地域差異：男人老家習慣做燉菜，葷素一鍋出，飯桌上就一盆菜。女生家的習慣則是一盤菜，葷素搭配，煎炸炒燉，可能還有擺盤。

男人也忽視了老婆買菜、洗菜、做菜付出的時間和辛苦，忽視了精心準備背後的想念，忽視了老婆行為背後是「我愛你，我可以為你付出時間和精力」的心意，只看到了與自己生活習慣相悖的「鋪張」。一個「浪費」的評價，是不會表達，也是只看到了自己的習慣和節約的心理，否定了對方的付出和愛。

有網友表示，過日子確實要精打細算，但算盤打得太精，沒了人情味，家就成了冰冷的帳房。也有網友感慨，夫妻之間最珍貴的從來不是省下的那點錢，而是彼此的在意和心意。很多婚姻裂痕不是什麼原則大事，最難的不是過日子，是學會讀懂對方沒說出口的愛。

精華 FAQ

  • 妻子為迎接久別回家的丈夫，花心思做了5個菜，想表達想念與重逢的喜悅；丈夫則按自己的節省觀念，認為菜太多、太浪費，雙方因此從生活習慣衝突升級為離婚風波。

  • 專家認為這是典型的「情緒錯付」：丈夫算的是經濟帳，只看到成本與浪費；妻子重視的是情緒價值，把做菜當成愛與等待的表達。問題不在5個菜，而在彼此沒看見對方的心意。

  • 新聞提醒夫妻相處不能只算金錢與習慣差異，更要理解對方沒有說出口的愛。過日子固然要精打細算，但若忽視付出與情感，家就容易變成冰冷的帳房，讓小事放大成裂痕。

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