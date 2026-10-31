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萬聖節中國各地如臨大敵 網友諷：警察比民眾還多

記者黃雅慧／即時報導
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杭州有人萬聖節因裝扮成「超人迪加」遭巡警帶走。（取材自微博）
杭州有人萬聖節因裝扮成「超人迪加」遭巡警帶走。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

中國多地在10月31日萬聖夜加強管控，上海尤為嚴格，警方與鐵柵欄大舉部署，年輕人變裝與聚集常遭盤查，顯示此節日已被視為敏感場合。

10月31日是西方萬聖節，中國多地警方在這天如臨大敵，主要是因在新冠疫情解封後的2023年，上海街頭湧現大批頗具創意的角色扮演（Cosplay），許多年輕人藉由變裝隱晦表達不滿，自此萬聖節在中國就變成敏感節日。 

中國異議網紅「李老師不是你老師」在社群平台上貼文稱，上海在萬聖節前夕各處戒備森嚴，過往萬聖節聚集地如巨鹿路、淮海中路及復興公園等地安保與管控措施都明顯增強。10月31日萬聖夜，還有網友拍到並稱數名年輕人在大學路上因打招呼、聲音稍大便遭警方開包檢查、要求現場更換衣服。

綜合中國社群平台資訊，10月31日上海長樂路、愚園路與陝西南路等地聚集不少裝扮人潮；安徽合肥步行街也有許多裝扮人潮、青島中山路、杭州湖濱等，也有網友分享萬聖節造型，不過有網友說，人潮多，警察也多。

上海復興公園日前即貼出通知，稱因「遊樂場燈光設備檢修調整」，10月30日至11月3日（夜間）暫停開放部分遊樂設施。街道旁擺放大量鐵柵欄防爆隔離設施，多輛公安執勤車輛及大批警力沿街駐守。

北京的夜店則限制萬聖夜裝扮。10月30日，夜店PILLBOX發布入場須知，稱「出於現場安全及綜合技術原因」，本周禁止主題服裝裝扮、角色扮演造型及相關妝容，面具、頭套等裝扮道具不得帶入。另一夜店DADA宣傳音樂活動時提醒：「本周末請不要裝扮與萬聖夜有關的造型來玩」。

浙江杭州上城區湖濱銀泰in77，一名裝扮成「超人迪加」的民眾10月30日被多名巡警帶走。小紅書上，仍有不少網民分享萬聖節造型，不過「萬聖節+地名」的詞條均不可查看。

自2023年萬聖節活動後，上海對於萬聖節等西洋節日的管控就明顯趨嚴。2023年是中國解除疫情封控狀態後第一個萬聖節，加上當時前總理李克強剛驟逝，許多年輕人藉由節日氛圍大量湧上街頭。當時街頭出現大量充滿幽默感與隱晦社會諷刺的裝扮，例如裝扮成「白紙」、監控「攝像頭」、文豪「魯迅」，以及疫情防控時期的「核酸檢測人員（大白）」等，引發了官方高度警戒。此後每年萬聖節，上海均會在萬聖節前後布置大量警力嚴陣以待。

10月30日晚，杭州湖濱步行街就已經湧現大批製服人員列隊巡邏。（取材自「李老師不...
10月30日晚，杭州湖濱步行街就已經湧現大批製服人員列隊巡邏。（取材自「李老師不是你老師」X帳號）

西安有人裝扮成核酸檢測員（俗稱大白）被警方帶走。（取材自「李老師不是你老師」Th...
西安有人裝扮成核酸檢測員（俗稱大白）被警方帶走。（取材自「李老師不是你老師」Threads帳號）

10月31日，上海街頭隨處可見大批警車，網友吐槽不像萬聖節，像是警車展。（取材自...
10月31日，上海街頭隨處可見大批警車，網友吐槽不像萬聖節，像是警車展。（取材自「李老師不是你老師」X帳號）

上海靜安區有人被警方帶走，民眾圍住警車要求釋放。（取材自「李老師不是你老師」Th...
上海靜安區有人被警方帶走，民眾圍住警車要求釋放。（取材自「李老師不是你老師」Threads帳號）

精華 FAQ

  • 因2023年萬聖節後，上海曾出現大量帶有諷刺意味的變裝與街頭聚集，官方認為可能成為隱晦表達不滿的場域，所以今年多地提前加強警力與現場管制。

  • 上海多個熱門聚集點加派警力，復興公園周邊還設置鐵柵欄與防爆隔離設施；有網友稱年輕人因打招呼聲音較大就被開包檢查，甚至被要求當場換衣。

  • 北京部分夜店明文禁止主題服裝、角色扮演妝容與面具道具；杭州則有扮成超人迪迦的人被帶走，社群平台上相關詞條也被限制查看，顯示管控擴及多地。

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