中博主拆解後 吐槽蘋果Duo「偷工減料」 用戶坐不住了

博主拆解後，吐槽蘋果iPhone Duo中國版偷工減料。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： iPhone Duo國行被拆解後遭質疑偷工減料掀熱議，但後續核查顯示多項差異多屬法規限制，仍因售價、透明度與首發品控引發爭議。

蘋果首款折疊機iPhone Duo開賣以來，網上不時傳出裂屏等情況，華強北博主楊長順拆解國行版本與美版iPhone Duo對比，稱發現中國版缺失了衛星通信模塊、6GHz Wi-Fi天線等四種硬件，國行版應降價800元（人民幣，下同，約120美元）到1000元才合理，引發用戶與輿論譁然，怒指中美版同價不同配，涉嚴重偷工減料，把蘋果罵上熱搜第一。儘管減配原因後來被驗證約一半源於中國規定，仍有10怒而取消訂單、要求降價，並質疑蘋果品質與信息不透明。

據快科技及網易報導，10月31日深夜，「蘋果Duo中國版被指偷工減料」衝上微博 熱搜，導火索是開售當天的一次對照拆解。

10月23日，蘋果首款折疊屏iPhoneDuo正式發售，華強北拆機博主楊長順率先完成全網首拆，他把國行與美版的主板並排對照，差異點出現在主板的空位上，楊長順據此認為中國版缺少一些組件，包括衛星通信模塊、6GHz Wi-Fi天線、25W無線充電路和對應射頻組件。楊長順認為，少了這些部件，國行版iPhoneDuo價格應該便宜800到1000元才更合理。

這個結論發布之後，迅速引發全網網友的廣泛熱議，許多網民質疑iPhoneDuo的中國與美國版本同價卻不同配，中國版涉偷工減料，硬是把蘋果罵上了熱搜。

但後續行業人士逐一核對細節之後發現，其中很多內容其實是誤解了蘋果。此前流傳最廣的國行版本砍UWB晶片的說法，已被蘋果中國官網的公開規格參數直接證偽。

剩下拆機過程中發現的國行與美版之間的功能差異，絕大多數都是出於國內相關法規的強制限制要求，並不是蘋果單方面為了壓縮成本砍掉硬件。

首先是衛星通信功能，美版機型可以在地面運營商無信號的區域直接發送SOS求救信號和實時位置共享，國行版本內置了對應硬件模塊，只是受國內通信法規約束無法啟用相關服務，硬件本身並沒有被移除。在6GHz Wi-Fi功能上，國行機型受國內無線電管理相關規定限制目前無法使用；無線充電功率差異上，國行版本的MagSafe無線充電最高只能跑到15W功率，美版機型可以跑到最高25W，參數差距同樣是來自國內無線充電相關的頻率規範要求。

不過儘管如此，網民抱怨仍未平息，質疑儘管部分減配源於合規，但國行15999元起售價仍應下調，不應為合規成本買單；且版本配置差異未在售前清晰公示，嚴重損害了高端產品的信任度，蘋果信息不透明已非第一次。

蘋果官方目前未對此有正式回應，但客服闢謠了下調質檢標準的傳言，強調出廠均經過嚴格質檢。有報導稱，受減配爭議及首發品控問題影響，iPhone Duo發售僅三天便從溢價上萬跌至破發，大量訂單被取消。