蘋果AI攜手千問 4日在中開放測試 12月隨iOS 27.3推出

蘋果31日正式宣布，Apple Intelligence的首批核心功能將於11月4日起開放中國用戶測試。（取材自蘋果官網）

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果與阿里巴巴合作，把千問正式接入Apple Intelligence，首批功能11月4日在中國開放測試，12月隨iOS 27.3正式推向中國用戶。

蘋果AI終於將在中國落地。蘋果10月31日宣布，與阿里巴巴達成戰略合作，將阿里巴巴旗下大型語言模型「千問」（Qwen）正式集成至 Apple 智能（Apple Intelligence）生態系統中。Apple Intelligence的首批核心功能包括即時翻譯、照片App中的消除工具以及寫作工具等，將於11月4日起開放中國用戶測試，在部分功能中也將接入「千問」支援。

蘋果在官網發布新聞稿指出，首批蘋果AI功能即將在中國推出，在Siri 、寫作工具以及視覺智慧等三類蘋果AI體驗中，使用阿里巴巴的「千問」，包括文本與圖像理解相關功能。

蘋果表示，這一系列蘋果AI功能將自11月4日起隨最新的iOS 開發者Beta版開放測試，並將於12月iOS 27.3正式發布時面向中國用戶推出。這是Apple Intelligence自2024年亮相以來，在中國市場最具體的一次進展。

據港媒報導，在Apple Intelligence的具體應用上，Siri現已支援直接調用「通義千問」的廣博知識庫為用戶排憂解難，用戶亦可授權Siri將特定的文件或照片傳送至千問進行深度提問。同時，系統內建的寫作工具新增「千問創作」（Compose with Qwen）功能，協助用戶高效撰寫文章或生成圖像；在視覺智能方面，用戶透過相機控制按鈕即可選擇「詢問千問」，即時辨識與解析眼前景物。

為確保用戶資訊安全，千問的集成功能採用完全自主選用的啟用機制，用戶可自行決定是否綁定個人千問帳戶。蘋果與阿里雙方特別強調，所有數據在傳輸前均需取得用戶明確同意，且用戶的所有查詢請求與系統生成的回覆，一律不會被阿里用於後續的模型訓練，嚴格落實用戶隱私保障。

據港媒報導，在具體應用上，Siri 可直接調用千問的廣博知識庫為用戶答疑，用戶亦可授權Siri將特定的文檔或照片發送給千問進行提問；系統寫作工具則提供「千問創作」（Compose with Qwen）功能，協助用戶撰寫文章或生成圖像；視覺智能方面，用戶亦可透過相機控制選擇「詢問千問」來識別眼前景物。

為保障隱私安全，千問的集成功能採取完全自主選擇開通的機制，用戶可決定是否綁定千問個人賬戶。蘋果與阿里強調，所有數據傳輸前均需徵得用戶同意，且用戶的所有請求與生成的回覆，均不會被阿里用於後續的模型訓練，以嚴格保護用戶隱私。