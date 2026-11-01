我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

蘋果AI攜手千問 4日在中開放測試 12月隨iOS 27.3推出

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果31日正式宣布，Apple Intelligence的首批核心功能將於11月...
蘋果31日正式宣布，Apple Intelligence的首批核心功能將於11月4日起開放中國用戶測試。（取材自蘋果官網）

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果與阿里巴巴合作，把千問正式接入Apple Intelligence，首批功能11月4日在中國開放測試，12月隨iOS 27.3正式推向中國用戶。

蘋果AI終於將在中國落地。蘋果10月31日宣布，與阿里巴巴達成戰略合作，將阿里巴巴旗下大型語言模型「千問」（Qwen）正式集成至 Apple 智能（Apple Intelligence）生態系統中。Apple Intelligence的首批核心功能包括即時翻譯、照片App中的消除工具以及寫作工具等，將於11月4日起開放中國用戶測試，在部分功能中也將接入「千問」支援。

蘋果在官網發布新聞稿指出，首批蘋果AI功能即將在中國推出，在Siri、寫作工具以及視覺智慧等三類蘋果AI體驗中，使用阿里巴巴的「千問」，包括文本與圖像理解相關功能。

蘋果表示，這一系列蘋果AI功能將自11月4日起隨最新的iOS開發者Beta版開放測試，並將於12月iOS 27.3正式發布時面向中國用戶推出。這是Apple Intelligence自2024年亮相以來，在中國市場最具體的一次進展。

據港媒報導，在Apple Intelligence的具體應用上，Siri現已支援直接調用「通義千問」的廣博知識庫為用戶排憂解難，用戶亦可授權Siri將特定的文件或照片傳送至千問進行深度提問。同時，系統內建的寫作工具新增「千問創作」（Compose with Qwen）功能，協助用戶高效撰寫文章或生成圖像；在視覺智能方面，用戶透過相機控制按鈕即可選擇「詢問千問」，即時辨識與解析眼前景物。

為確保用戶資訊安全，千問的集成功能採用完全自主選用的啟用機制，用戶可自行決定是否綁定個人千問帳戶。蘋果與阿里雙方特別強調，所有數據在傳輸前均需取得用戶明確同意，且用戶的所有查詢請求與系統生成的回覆，一律不會被阿里用於後續的模型訓練，嚴格落實用戶隱私保障。

據港媒報導，在具體應用上，Siri 可直接調用千問的廣博知識庫為用戶答疑，用戶亦可授權Siri將特定的文檔或照片發送給千問進行提問；系統寫作工具則提供「千問創作」（Compose with Qwen）功能，協助用戶撰寫文章或生成圖像；視覺智能方面，用戶亦可透過相機控制選擇「詢問千問」來識別眼前景物。

為保障隱私安全，千問的集成功能採取完全自主選擇開通的機制，用戶可決定是否綁定千問個人賬戶。蘋果與阿里強調，所有數據傳輸前均需徵得用戶同意，且用戶的所有請求與生成的回覆，均不會被阿里用於後續的模型訓練，以嚴格保護用戶隱私。

精華 FAQ

  • 蘋果宣布與阿里巴巴達成戰略合作，將旗下大型語言模型千問正式整合進Apple Intelligence，作為中國市場落地的重要支援。

  • 蘋果表示，相關功能將自11月4日起隨最新iOS開發者Beta版開放測試，並預計在12月隨iOS 27.3正式發布時向中國用戶推出。

  • 千問將支援Siri、寫作工具與視覺智慧等功能，包含答疑、文件或照片分析、生成文章與圖像等；同時採取自願啟用機制，資料傳輸需經用戶同意，且不會用於模型訓練。

iOS Siri Apple

上一則

日團訪731部隊罪證陳列館 獻花鞠躬致歉 稱當年暴行惡魔

下一則

昂跑沒解約姆巴佩 惹怒中網友 但也有人不解「誰怒了」

延伸閱讀

蘋果AI終於「進軍中國」攜手阿里千問 11/4開放測試

蘋果AI終於「進軍中國」攜手阿里千問 11/4開放測試
蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

南韓今年發表的AI 近半基於這一國的模型…

南韓今年發表的AI 近半基於這一國的模型…
蘋果折疊iPhone Duo實體店今開賣 各國現排隊潮 考驗供貨

蘋果折疊iPhone Duo實體店今開賣 各國現排隊潮 考驗供貨

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46
張家界大庸古城裡空無一人。(取材自央視)

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

2026-10-27 12:44

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的