昂跑沒解約姆巴佩 惹怒中網友 但也有人不解「誰怒了」

昂跑9月18日宣布簽下姆巴佩。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 昂跑在姆巴佩涉辱毛風波中未跟進解約，只低調撤下宣傳物料，引發中國網友不滿，但也有人因資訊不足而困惑，反映品牌在中國市場與全球商業利益間的兩難。

近期，法國球星姆巴佩 因涉辱毛引發風波，東鵬、蒙牛等中國合作品牌迅速宣布解約。然而，剛剛以10年長約簽下這位球星的瑞士 運動品牌昂跑（On），卻陷入了微妙的沉默與困局。據了解，昂跑並未解約、沒徹底與姆巴佩切割，僅悄悄下架中國社交平台上相關的宣傳物料，此舉惹怒中國網友，是否掀抵制潮尚待觀察。但也有網友表示，「誰怒了？到底啥事啊？」、「姆巴佩說了什麼話？我都不知道，我恨姆巴佩幹啥」。

綜合媒體報導，針對各界疑問，昂跑客服僅回應稱已轉達相關部門，官方說明請以官方渠道為準。昂跑態度曖昧的背後，是其對足球市場的強烈渴望。9月18日，昂跑付出包含現金及公司股權的昂貴代價簽下姆巴佩，寄望藉其打開2026年超千億美元規模的足球裝備市場，支撐品牌2029年淨銷售額達56億瑞郎的目標。

與此同時，昂跑正極度依賴中國市場。上半年昂跑全球淨銷售額增速回落，北美市場增速降至個位數，股價一度暴跌近20%；而亞太區（主要由中國驅動）銷售額同比增長超四成，成為唯一的強勁引擎。今年9月，帶領亞太區業務6年增長6倍的90後高管蔡以佳火速升任昂跑首席全球市場官。然而，這也讓職業經理人在這場輿情中陷入被動——既要對中國市場的增長負責，又缺乏話語權、無法拍板是否讓品牌解約。

昂跑選擇的中間道路引發了中國輿論的不滿。在新浪財經等平台上，眾多網友追問「解約了嗎」，並表達抵制態度。但這場抵制卻呈現出一種極其弔詭的局面：許多中國人根本不知道怎麼回事。

事件起因是姆巴佩在訪問中提及看似「中國獨裁者」的迷因圖片，影片出現了毛澤東肖像。隨後央視停播其賽事，官方全面下架廣告。然而，由於官媒報導僅以「發表不當涉華言論」簡帶過，AI軟體（如豆包）拒絕解答，社交平台也進行審查，導致大多數網友無法獲知具體細節。

這種資訊不對稱引發了大量質疑與困惑。社群平台上不少人直言：「到底啥事啊？」、「我都不知道咋回事，我恨姆巴佩幹啥？」更有網友諷刺部分極端情緒是「易怒症，需要掛專家門診」，批評自媒體在不亮出證據的情況下「挾裹廣大人民群眾的感情」。