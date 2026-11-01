多城管控萬聖節 杭州奧特曼被帶走 上海禁學生過洋節

杭州一名Cosplay「迪迦奧特曼」的民眾被多名巡警帶走。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 萬聖節前夕，中國多城加強管控，北京、上海、杭州均出現限制措施與警方布防，上海還傳出校園禁過洋節與網路詞條被限，杭州則有奧特曼Coser遭帶走。

「萬聖節 」來臨，據相關報導，面對這個西方傳統節日，中國今年又是如臨大敵。10月30日，萬聖節還未到，上海多個以往萬聖節常出現人潮的主要活動地點，就有大量警車布陣，據網民在X平台上爆料，稱上海警方早在萬聖節前兩周就已開始戒備，相關路段四處可見鐵柵欄和警車，並在杭州抓走了一名走上街頭、扮演奧特曼 的Coser（角色扮演者）。小紅書 上輸入「萬聖節+地名」均已不可查看。

綜合媒體報導，萬聖夜前夕，北京、上海、杭州等多地都加強了安保與管控措施。其中，上海的萬聖節活動聚集區貼出檢修通知，稱因「遊樂場燈光設備檢修調整」，10月30日至11月3日（夜間）暫停開放部分遊樂設施。

有網民稱，相關街道旁擺放大量鐵柵欄防爆隔離設施，現場可見多輛公安執勤車輛及大批警力駐守。另傳出上海高校內部通知禁止學生搞「洋節」，商戶也被要求拒絕戴面具的客人進門。

在北京，網傳有兩家夜店告知禁止主題服裝裝扮，據明報報導，10月30日，夜店PILLBOX發布入場須知，稱「出於現場安全及綜合技術原因」，本周禁止主題服裝裝扮、角色扮演造型及相關妝容，面具、頭套等裝扮道具不得帶入。另一夜店DADA宣傳音樂活動時提醒：「本周末請不要裝扮與萬聖夜有關的造型來玩」。

而在浙江杭州上城區湖濱銀泰in77，一名Cosplay「奧特曼」的人，10月30日被多名巡警帶走。小紅書上，仍有不少網民分享萬聖節造型，不過「萬聖節+地名」的詞條均不可查看。

另據網民爆料，據了解，上海警方在萬聖節兩周前就已開始戒備，有網民調侃，「別提萬聖節氛圍了，警察氛圍倒是很足。」並嘲諷今年萬聖節Cosplay最火的主題是警察裝扮，有網民留言：「鬼還沒嚇到人呢，卻把權力先嚇到了。」

杭州一名Cosplay「迪迦奧特曼」的民眾被多名巡警帶走。（取材自X平台）