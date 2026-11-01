中製造業10月PMI跌破榮枯線 4個月內3度萎縮

中國國家統計局公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為49.3。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國10月製造業PMI降至49.3，四個月內第三次落入萎縮區間，反映假期效應退坡、需求不足及外部環境變化，整體經濟下行壓力有所加大。

中國國家統計局公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為49.3，是四個月內第三度落入萎縮區間，比9月下跌0.8，製造業景氣水平有所回落。官方解讀指出，與「十一」長假前部分需求提前釋放以及國際環境複雜多變等因素有關。

中國國家統計局表示，10月製造業生產活動有所放緩，新訂單指數為49.4，比9月下降1.1，表明製造業市場需求景氣度下降。

中國服務業調查中心首席統計師霍麗慧分析，供需兩端均有放緩，從行業看，鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均位於53及以上，產需活躍度較高；紡織、非金屬礦物製品、有色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數均低於臨界點，產需兩端偏弱。

霍麗慧表示，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為51.3和50.6，繼續高於50榮枯線，相關行業企業生產經營保持擴張，新質生產力延續良好發展態勢。

但相對的，消費品行業和高耗能行業的市場活躍度有所減弱。

券商申萬宏源分析，10月製造業PMI偏弱，不僅與假期效應退坡有關，也反映高油價、AI產業調整影響，高耗能行業PMI回落0.7至47.3，顯示油價重新走高下供給衝擊再顯現。

與此同時，高技術製造業景氣繼續回落1.2至51.3，裝備製造業PMI也回落0.4至50.6，繼續體現AI景氣階段性調整的影響。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，10月PMI指數下降，表明經濟下行壓力有所加大，要特別關注需求不足和供強需弱格局的發展，儘快加大宏觀經濟政策逆周期調節力度，顯著擴大政府公共產品投資，全面推進公共產品提質升級，有效擴大內需，儘快扭轉供強需弱格局。

從企業規模看，大型企業PMI為50.2，比上月下降0.4；中、小型企業PMI分別為48.4和47.5，比上月下降1.3和1.4。

非製造業方面，10月商務活動指數為49.7，比9月下降0.5。

其中，服務業商務活動指數為50.0，比9月下降0.2，服務業景氣度穩中略降；建築業商務活動指數為48.0，比9月下降2.3。