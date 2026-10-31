網友曬爺奶種的青菜比人高 「只在遊戲農場裡見過」

爺爺奶奶種出巨型蔬菜，青菜長得比人還高，相關貼文引來不少網友分享自家種菜成果。（取材自中國青年網）

AI摘要 文章摘要整理： 網友曬出長輩種出的巨型蔬果引爆討論，也帶出中國人從都市小菜園到沙漠、南極與太空的廣泛種植熱情。

爺奶種菜種出巨型蔬果，青菜比人還長、絲瓜高過人，照片曝光後引發網友熱議，甚至有人笑稱，老一輩種菜「真是沒輕沒重」，彷彿把遊戲裡的農場直接搬進現實。從陽台、屋頂到沙漠，甚至南極和太空，中國人的種菜熱情也讓各種意想不到的地方長出綠意。

中國青年網29日報導，網友近日分享家中長輩種植的蔬果，有青菜長得和身體一樣長、土豆寬如腰，還有絲瓜高得像人。各式巨型蔬菜讓網友驚呼：「這麼大的菜，只在遊戲農場裡見過。」也有人看到照片後質疑是不是AI生成，笑稱「怎麼沒有AI標識？」

網友分享爺爺奶奶種的蔬菜。（取材自中國青年網）

相關貼文引來不少網友分享自家種菜成果，評論區甚至成了「許願池」，有人許願想種出西瓜一樣大的草莓。不過，種菜成果也有兩極，有人收穫巨型蔬果，也有人種出迷你版果蔬。

報導指出，中國人對土地的熱情不受空間限制。城市裡的陽台、屋頂、花壇，甚至房屋飄窗和泡沫箱，都能成為小菜園；只要有一寸土地、一點陽光，就有人想辦法種出蔬菜。有網友甚至在瓶蓋上打造蔬菜景觀，還有人在莫三比克成功種出折耳根，讓雲貴川渝網友直呼有趣。

爺爺奶奶種出巨型蔬菜，青菜長度驚人，讓網友直呼像遊戲農場裡的作物。（取材自中國青年網）

不只日常生活中的小菜園，中國也嘗試在特殊環境種植作物。新疆沙漠裡種出菠蘿，木瓜、香蕉、火龍果等50多種水果也長勢良好；塔克拉瑪干沙漠則種出大顆藍莓，當地利用晝夜溫差及果農照料，培育出果肉香甜的藍莓。

此外，當地也透過品種改良，讓原本適合在攝氏25至32度環境生長的甘蔗，逐漸適應和田春季氣溫變化；沙漠邊緣還種出開心果，果仁飽滿、開口率高。

種植的疆界甚至延伸到極地與太空。南極中山站越冬樓內設有小型溫室蔬菜基地，讓菜苗在冰天雪地中生長；中國太空站的太空菜園也隨著長期駐留需求升級，除了生菜，還種植小麥、薄荷及櫻桃番茄等作物。

報導最後指出，從田野裡的豐收，到家家戶戶親手栽種的蔬菜，無論成果大小，都是耕種者澆水、施肥、除蟲的付出。對許多人而言，種菜不只是收穫食物，也是在生活中為自己種下一份盼望。