我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

蘋果AI終於「進軍中國」攜手阿里千問 11/4開放測試

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果（Apple）31日正式宣布，Apple Intelligence的首批核心...
蘋果（Apple）31日正式宣布，Apple Intelligence的首批核心功能將於11月4日起開放中國用戶測試。（取材自蘋果官網）

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果宣布Apple Intelligence將自11月4日起在中國開放測試，並與阿里巴巴合作導入千問，支援Siri、寫作工具與視覺智慧等核心功能。

蘋果AI終於將在中國落地。蘋果（Apple）31日正式宣布，Apple Intelligence的首批核心功能包括即時翻譯、照片App中的消除工具以及寫作工具等，將於11月4日起開放中國用戶測試。蘋果也表示會與中國企業阿里巴巴合作，在部分功能中接入「千問」支援。

蘋果31日在官網發布新聞稿，宣布首批蘋果AI功能即將在中國推出，並明確表示，在Siri、寫作工具以及視覺智慧等三類蘋果AI體驗中，使用阿里巴巴的「千問」，包括文本與圖像理解相關功能。

蘋果表示，這一系列蘋果AI功能將自11月4日起隨最新的iOS開發者Beta版開放測試，並將於12月 iOS 27.3正式發布時面向中國用戶推出。這是Apple Intelligence自2024年亮相以來，在中國市場最具體的一次進展。

阿里巴巴31日也發布新聞稿表示，Siri可以直接調用千問的廣博知識，並在Siri中直接回復用戶問答。此外，千問也已接入Apple的系統級寫作工具中，為用戶提供「千問創作」（Compose with Qwen）功能，可以幫助用戶基於任意主題生成內容，用戶還可以使用這一功能來生成圖像。

阿里巴巴說，在iPhone上，用戶可以通過視覺智慧功能更深入地瞭解周圍環境，其中包括選擇「詢問千問」來識別眼前所見。用戶可通過相機控制、操作按鈕或控制中心來啟用視覺智慧功能。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 蘋果表示，Apple Intelligence首批核心功能將自11月4日起隨iOS開發者Beta版在中國開放測試，包含即時翻譯、照片App消除工具與寫作工具等，後續也會正式推出。

  • 蘋果將在Siri、寫作工具與視覺智慧等功能中導入阿里巴巴的千問，主要支援文本與圖像理解，讓語音問答、內容生成與影像辨識等體驗更完整。

  • 阿里巴巴指出，用戶在iPhone上可透過相機控制、操作按鈕或控制中心啟用視覺智慧，並可選擇「詢問千問」辨識眼前所見，進一步了解周圍環境。

iOS 阿里巴巴 Apple

上一則

冰杯受追捧 一線城市人均年消費48杯 賣得比咖啡還瘋

下一則

中國國產GPU性能直逼Nvidia 天垓300實測比肩H200

延伸閱讀

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

蘋果折疊iPhone Duo實體店今開賣 各國現排隊潮 考驗供貨

蘋果折疊iPhone Duo實體店今開賣 各國現排隊潮 考驗供貨
蘋果觸控筆電2899美元起 首度搭載手指操控功能 更輕薄

蘋果觸控筆電2899美元起 首度搭載手指操控功能 更輕薄
南韓今年發表的AI 近半基於這一國的模型…

南韓今年發表的AI 近半基於這一國的模型…

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外