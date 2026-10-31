張雪拉黑親媽：不聽勸總是受訪 「鄙視蹭流量的人」
張雪因不滿母親何瓊屢次接受媒體採訪、疑似成為流量入口，公開宣布封鎖拉黑母親，掀起網友對親情邊界與蹭流量現象的激烈爭論。
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張雪因不滿母親何瓊屢次接受媒體採訪、疑似成為流量入口，公開宣布封鎖拉黑母親，掀起網友對親情邊界與蹭流量現象的激烈爭論。
張雪機車創始人張雪10月30日發布影片自爆「已將親生母親拉黑」，並重申「鄙視所有想把我媽當成流量入口的機構或個人」。張雪強調，自己不需要任何虛浮的噱頭，對於所有消耗他的人或事，他都會毫不猶豫地砍掉，此舉隨即引發社會各界對親情邊界與流量炒作的熱烈討論。據了解，張雪母親何瓊是知名作家，曾傾盡所有支持兒子追夢。
綜合媒體報導，張雪30日刷到影片，發現又有機構將其母親拉出來拍攝採訪以獲取流量。張雪解釋，早在自己奪冠後，母親首次接受採訪時，他就曾明確跟母親溝通不要再做這樣的事，母親當時答應後卻又再次接受採訪。張雪表示，自己再警告一次後，母親雖然表面上答應，私下卻依然故我，最終讓他決定將母親封鎖拉黑，以此守住邊界。
張雪拉黑親媽的消息傳出後，在網路上迅速引發兩極化評論。有部分網友指責張雪太過狠心，「當初創業最艱難時是母親抵押房子支持，如今功成名就就拉黑，簡直是忘本」；但也有一派網友支持張雪的作法，「再親的人也該有分寸和邊界，多次溝通無效只能用這種極端方式止損」、「張總妹妹就從來不接受採訪，一切都是為了哥哥好」，而張雪也在評論區親自回覆網友表示妹妹「很有分寸」。
張雪的母親何瓊為作家兼詩人，早年在張雪四歲時離婚南下打工，張雪從小由爺爺奶奶撫養長大。但在2016年張雪創業面臨資金鏈斷裂時，何瓊曾將名下唯一住房抵押貸款55萬元人民幣全數匯給張雪，並溫情表示「媽媽的錢不用還」。今年張雪奪冠後，何瓊亦曾發文回憶兒子成長點滴，母子過往感情其實相當深厚。
這起事件折射出公眾人物紅了之後，家人被流量機構圍獵與裹挾的現象。張雪作為企業創始人，不願讓親人被當作行銷素材或賣苦難人設的流量密碼；然而，被商業機構反覆邀約採訪的親情拉扯，最終導致封鎖拉黑的後果。有評論指出，拿親人當流量密碼、靠消耗親情換熱度的做法不能被縱容。熱度退了之後，被消耗的親情很難復原。
張雪指出，母親多次接受機構採訪，被他認為是在把家人當成流量入口。即使自己先前已反覆提醒，母親仍未停止，因此他選擇封鎖拉黑來守住邊界。 支持者認為親人也應尊重分寸，若多次溝通無效，止損並不過分；反對者則批評張雪忘本，認為母親曾在他創業艱難時出手相助，不該如此絕情。 何瓊是作家兼詩人，曾在張雪創業資金斷裂時抵押唯一住房，將55萬元人民幣全數匯給他。母子過往感情深厚，因此這次公開決裂更引發外界議論。
精華 FAQ
張雪指出，母親多次接受機構採訪，被他認為是在把家人當成流量入口。即使自己先前已反覆提醒，母親仍未停止，因此他選擇封鎖拉黑來守住邊界。
支持者認為親人也應尊重分寸，若多次溝通無效，止損並不過分；反對者則批評張雪忘本，認為母親曾在他創業艱難時出手相助，不該如此絕情。
何瓊是作家兼詩人，曾在張雪創業資金斷裂時抵押唯一住房，將55萬元人民幣全數匯給他。母子過往感情深厚，因此這次公開決裂更引發外界議論。
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