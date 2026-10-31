我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

四川艦電磁彈射 實現無人機「下餃子」連續起飛

中國新聞組╱北京31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
央視播放了攻擊-21自四川艦起飛的模擬片段。(視頻截圖)
央視播放了攻擊-21自四川艦起飛的模擬片段。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

四川艦以電磁彈射、雙艦島與全通飛行甲板提升艦載機出動效率，兼具立體登陸、制空與無人機蜂群作戰能力，被視為海上小型航母。

作為全球首艘配備電磁彈射裝置的兩棲攻擊艦，中國首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」，憑藉其先進的電磁軌道與雙艦島設計，能高效率彈射有人戰機與隱身無人機，具備強大的制空與對地打擊能力。軍事專家指出，四川艦既可作為海上小型航母，亦能擔任「無人機航母」，將徹底改變未來的立體登陸與智能化海上作戰格局。

四川艦具有全縱通飛行甲板和雙艦島式上層建築，是中國第一型裝備雙艦島的兩棲攻擊艦，前艦島專注於航行指揮和編隊協同，後艦島則專門負責航空管制，精準指揮調度無人機、直升機及固定翼戰機，顯著提升多種作戰任務的執行效率。艦上配備的電磁彈射裝置，是全球首艘配備電磁彈射裝置的兩棲攻擊艦。通常配備電磁彈射裝置的艦艇，搭載的艦載機起飛效率很高，能夠有更強的制空作戰能力和對地打擊能力。

軍事專家張軍社表示，四川艦的電磁軌道能輕鬆彈射30噸級的殲-35隱身戰鬥機和空警-600固定翼預警機。更重要的是，它能讓攻擊-21型這一類隱形無人機像「下餃子般」連續彈射，這種無人機蜂群戰術有可能成為076兩棲攻擊艦的「撒手鐧」。它將是一艘海上的小型航母，既是傳統航母的複製品，也可以成為一艘「無人機航母」，適應未來的智能化戰爭，擔負多元作戰任務。

在具體任務執行上，軍事專家張軍社分析，四川艦的根本任務是遂行三棲立體登陸作戰，既能輸送部隊進行兩棲登陸，亦可透過直升機實施垂直降落與空降作戰以前後夾擊敵方。同時，其攜帶的戰鬥機、直升機與無人機可對登陸部隊提供強大火力支援。未來四川艦亦可與驅逐艦、護衛艦組成海上打擊編隊，或與航母組成聯合作戰編隊，實現相互支援與協同配合。

精華 FAQ

  • 四川艦最大特色是採用電磁彈射裝置、雙艦島與全縱通飛行甲板，能更高效率部署有人機與無人機，因此被視為兼具兩棲登陸與空中打擊能力的新型艦艇。

  • 前艦島主要負責航行指揮與編隊協同，後艦島則專門管理航空管制。這種分工可更精準調度直升機、固定翼戰機與無人機，提升多任務作戰效率。

  • 專家認為四川艦可執行三棲立體登陸、垂直空降、火力支援，也能與驅逐艦、護衛艦或航母協同作戰；它既像海上小型航母，也可成為無人機航母。

無人機

上一則

大V醫師發文 指「小城良方」多處劇情不專業 挨告了

下一則

全球獨一無二／四川艦首次起降隱形無人機「攻擊-21」

延伸閱讀

全球首次 四川艦起降隱形無人機 兩棲攻擊艦上完成彈射起飛

全球首次 四川艦起降隱形無人機 兩棲攻擊艦上完成彈射起飛
美陸軍新準則曝光 擬台海戰爭首日可立即投入作戰

美陸軍新準則曝光 擬台海戰爭首日可立即投入作戰
美軍護航荷莫茲海峽代價高 航艦創部署紀錄 恐削弱抗中能力

美軍護航荷莫茲海峽代價高 航艦創部署紀錄 恐削弱抗中能力
解放軍強勢封海演習47天 「中國1V9」1國力抗9國話題刷屏

解放軍強勢封海演習47天 「中國1V9」1國力抗9國話題刷屏

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外