四川艦電磁彈射 實現無人機「下餃子」連續起飛

央視播放了攻擊-21自四川艦起飛的模擬片段。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 四川艦以電磁彈射、雙艦島與全通飛行甲板提升艦載機出動效率，兼具立體登陸、制空與無人機蜂群作戰能力，被視為海上小型航母。

作為全球首艘配備電磁彈射裝置的兩棲攻擊艦，中國首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」，憑藉其先進的電磁軌道與雙艦島設計，能高效率彈射有人戰機與隱身無人機 ，具備強大的制空與對地打擊能力。軍事專家指出，四川艦既可作為海上小型航母，亦能擔任「無人機航母」，將徹底改變未來的立體登陸與智能化海上作戰格局。

四川艦具有全縱通飛行甲板和雙艦島式上層建築，是中國第一型裝備雙艦島的兩棲攻擊艦，前艦島專注於航行指揮和編隊協同，後艦島則專門負責航空管制，精準指揮調度無人機、直升機及固定翼戰機，顯著提升多種作戰任務的執行效率。艦上配備的電磁彈射裝置，是全球首艘配備電磁彈射裝置的兩棲攻擊艦。通常配備電磁彈射裝置的艦艇，搭載的艦載機起飛效率很高，能夠有更強的制空作戰能力和對地打擊能力。

軍事專家張軍社表示，四川艦的電磁軌道能輕鬆彈射30噸級的殲-35隱身戰鬥機和空警-600固定翼預警機。更重要的是，它能讓攻擊-21型這一類隱形無人機像「下餃子般」連續彈射，這種無人機蜂群戰術有可能成為076兩棲攻擊艦的「撒手鐧」。它將是一艘海上的小型航母，既是傳統航母的複製品，也可以成為一艘「無人機航母」，適應未來的智能化戰爭，擔負多元作戰任務。

在具體任務執行上，軍事專家張軍社分析，四川艦的根本任務是遂行三棲立體登陸作戰，既能輸送部隊進行兩棲登陸，亦可透過直升機實施垂直降落與空降作戰以前後夾擊敵方。同時，其攜帶的戰鬥機、直升機與無人機可對登陸部隊提供強大火力支援。未來四川艦亦可與驅逐艦、護衛艦組成海上打擊編隊，或與航母組成聯合作戰編隊，實現相互支援與協同配合。