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1次10元、包月200 成都男下班後代扔垃圾 1個月多賺2千

中國新聞組／北京31日電
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李愛榕自行製作代扔垃圾服務宣傳卡片，並掛在住戶門把上，藉此招攬客戶。（取材自光明...
李愛榕自行製作代扔垃圾服務宣傳卡片，並掛在住戶門把上，藉此招攬客戶。（取材自光明網）

AI摘要

文章摘要整理：

成都男子利用下班時間提供代扔垃圾服務，靠近20名客戶月賺約2000元，顯示這類新型跑腿業務已有市場，但發展仍受規範與成本限制。

不想下樓倒垃圾，也能花錢找人代勞。大陸近來興起「代扔垃圾」服務，客戶只要將垃圾打包放在門口，就有人上門收取、投放並拍照確認，單次收費5至10元（人民幣，下同），包月約100至200元。成都一名男子利用下班時間兼差，經營一個半月已有近20名客戶，每月營收約2000元，扣除成本後淨賺1200至1300元，未來更計畫挑戰月入上萬元。

光明網報導，這類服務在浙江、上海等地逐漸出現，不少社區張貼有償代扔垃圾廣告，原本多是個人私下接單，如今也有平台開始關注這項業務。

38歲的李愛榕原本從事餐飲線上營運，今年9月看到外地有人提供代扔垃圾服務，搜尋後發現成都市場幾乎空白，決定自行創業。他原本邀朋友合夥，卻遭到一致拒絕，「他們說，沒時間，干不起來，不好幹。所有人都拒絕我，我這個人偏不信，我就要試一試。」

李愛榕白天上班，晚上騎車上門服務，透過社群平台、貼吧發布廣告，也在住戶門把掛宣傳卡片。沒想到第一天就接到訂單，以39.9元包月收費。經營一個半月後，累積近20名客戶。他說：「我現在開自己的電車，20個客戶，每晚7點出門，4到5個小時就能跑完。」

他的服務流程是前一天先傳訊息約時間，抵達社區前再通知一次，收走垃圾後拍照回傳，全程不必敲門，雙方甚至不需要見面。

李愛榕表示，客戶多為20至27歲女性，找人代扔垃圾的理由五花八門。最常見的是「下班太晚了，實在不想動。」，他說，有客戶表示下班太晚，吃完飯已經晚上9時，「再讓她下樓扔個垃圾，真的邁不動腿。」也有人不想在上班尖峰時段提著垃圾袋擠電梯，擔心弄髒別人，覺得尷尬。

還有一名客戶住在大型社區，垃圾投放點距離住處約400至500公尺，若要倒垃圾再趕地鐵，得多走將近一公里；也有人因腳踝扭傷、行動不便，臨時請他幫忙。

這份兼差偶爾也有不愉快經驗。李愛榕透露，曾有客戶因他在簡訊中稱呼對方「鄰居」，直接回嗆：「你沒毛病吧？你想和我當鄰居？你買得起我這個房子嗎？」

「我當時滿腦子都想好了回懟的話，後來回到家做飯，突然想到馬雲背個包挨家挨戶跑業務也被拒絕，我就想著偏不退錢，這個月服務我一定做滿。」他說。

李愛榕估計，客戶增加至50至80人，就有機會月入上萬元，短期希望累積30至45名客戶後聘請兼職，未來再開發小程序，拓展代取快遞、餵寵物、家政及老人照護等服務。

專家指出，代扔垃圾確實有市場需求，尤其是行動不便者，但上班族需求較具彈性，消費意願可能隨作息及垃圾投放規定改變。此外，服務責任、物業准入，以及垃圾滲漏和異味等問題，都需要妥善處理。由於客單價低、訂單集中在特定時段，加上各社區規定不同，發展全國性大型平台並不容易，將服務整合進跑腿、家政及居家養老體系，可能更具可行性。

精華 FAQ

  • 他白天上班、晚上騎車代扔垃圾，透過社群和社區宣傳接單，單次收5至10元，包月約100至200元；經營1個半月後，已有近20名客戶。

  • 客戶多為20至27歲女性，常見原因包括下班太晚不想下樓、趕地鐵不便、擔心提垃圾袋尷尬，另有行動受傷或不便者臨時請托。

  • 專家認為這類服務確有需求，特別是行動不便者，但上班族需求較彈性，且受社區規定、物業准入、異味與滲漏責任等因素影響，不易做成大型平台。

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