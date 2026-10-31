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「美妝界熹妃回宮」 千萬博主姜乘瀾自爆已婚、老公是他

中國新聞組／北京31日電
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姜乘瀾化妝技術了得。（取材自微博）
姜乘瀾化妝技術了得。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

美妝博主姜乘瀾受訪時意外曝光婚訊，透露丈夫是陪伴多年、曾鼓勵她入行的圈外人；同時她改名重返平台後，事業也再度翻紅。

大陸美妝博主姜乘瀾宣布結婚！她日前接受魯豫訪談時，談及另一半，脫口說出「我現在的老公」，意外曝光婚訊。姜乘瀾透露，丈夫是圈外人，從事化妝品行業，兩人讀大學時便已相識，當年也是丈夫的一句鼓勵，讓她踏上美妝博主之路。

姜乘瀾過去以「程十安」之名走紅，曾是擁有千萬粉絲的美妝博主。不過，2023年她與前公司發生糾紛，帳號遭收回，連「程十安」這個名字也無法繼續使用，之後經歷停更、官司及債務等風波，事業一度陷入低潮。

她的丈夫正是當年鼓勵她入行的人。姜乘瀾回憶，當時對方看到她有一整桶化妝刷，便建議她可以當美妝博主，沒想到這句話成為她日後投入網路創作的起點。兩人相識多年，丈夫在她事業低潮期間始終陪伴在側，如今也在她直播時擔任助播。

姜乘瀾（原名程十安）近日在訪談中意外透露婚訊，表示丈夫是大學時期便認識的圈外人。...
姜乘瀾（原名程十安）近日在訪談中意外透露婚訊，表示丈夫是大學時期便認識的圈外人。(取材自微博)

經歷與前公司的糾紛後，姜乘瀾於2026年5月以本名重新開設帳號，回歸影片發布短短5天便吸引超過千萬粉絲追蹤，讓不少網友驚呼是「美妝界熹妃回宮」。

她也趁著這次重新出發，正式將名字從王琦改為姜乘瀾。她表示，自己從小便希望跟母親姓姜，這個心願埋藏了20多年，直到無法再使用「程十安」這個名字，才決定完成改名。她透露，改名當晚忍不住落淚，「乘瀾」則有乘風破浪之意。

至於婚姻，姜乘瀾並未公開丈夫姓名、婚期或兩人合照。她不希望圈外家人受到網路關注打擾，因此刻意低調處理。事實上，她早在2023年以「程十安」身分活動時，便曾發布婚紗影片，只是當時官司纏身，並未進一步透露相關消息。

從失去經營多年的帳號與名稱，到重新以本名出發，姜乘瀾如今不僅迎來事業新高峰，也公開分享人生新階段。

精華 FAQ

  • 她在接受魯豫訪談時提到另一半，脫口說出「我現在的老公」，因此意外公開自己已婚的消息，但她並未進一步透露婚期與丈夫姓名。

  • 她的丈夫是圈外人，從事化妝品行業，兩人大學時就已認識。當年丈夫看到她有一整桶化妝刷，還鼓勵她試著當美妝博主。

  • 因與前公司糾紛導致帳號與原名無法使用，她於2026年5月以本名重新開設帳號，短短5天就吸引超過千萬粉絲追蹤，事業重新攀上高峰。

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