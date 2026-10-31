南京男子在星巴克多日占位不消費 鬧到警察來了

一男子被指連續多天在星巴克不消費占座，店員勸離時認為其態度差報警。示意圖。（取材自新快報）

AI摘要 文章摘要整理： 南京星巴克發生男子長期占座不消費、報警離店事件，帶動星巴克與宜家「消費入座」政策及商家權益、消費者權益的社會爭論。

繼星巴克 中國與上海徐匯宜家實行「消費入座」後，江蘇南京一家星巴克29日傳出有男子連續多日不消費占座，遭店員拿菜單提醒後認為態度差而報警。對此，胖東來創始人于東來30日發文，建議制度應支持「消費入座」及餐廳拒絕外帶食物，引發社會對商業秩序與消費者權益的強烈討論。

綜合媒體報導，南京同曦萬尚城星巴克門店一名男子連續多天進店占座卻不消費。10月29日，店員拿著菜單提醒「需要消費入座」時，該男子認為店員態度差，先現場投訴無果後直接報警，警方趕到現場調解後，男子最終離開門店。門店工作人員證實確有此事，並表示店內擺了提醒牌，若進店人員未消費，店員會持續提醒。

對外，胖東來創始人于東來30日發文，「培養文明美好的商業秩序和商業環境、良好的消費習慣和推動個人的品格修養。建議制度支持消費入座、保護商家利益和消費顧客利益！建議制度支持餐廳行業拒絕外帶食物就餐」。

這起事件在網路上掀起廣泛討論，支持消費入座的網友表示，「桌椅與服務都是經營成本，不能讓商家白白承擔資源損耗，占著座位不消費對經營者並不公平」；但也有一派網友表達隱憂，留言指出「害怕制度落地時被擴大化，最後演變成一刀切禁止所有自帶食物，連寶寶輔食或過敏自備飲食都被拒之門外，損害普通消費者權益」。

星巴克自10月22日起在全國門店正式實行「請消費入座」提醒，上海徐匯宜家餐廳也因「老年相親角」等非用餐占座行為，於每周二、四實行消費入座分時段優化管理。律師李經昕分析，商家未設置最低消費門檻，僅將消費作為落座前置條件，並不違反法律，強行要求商家無條件提供免費座位反而可能構成「道德綁架」。

法律專家與媒體指出，現行法律邊界在於商家可將經營規則於進店前醒目公示，消費者可自由選擇；但不能等顧客坐下後再臨時驅趕。對於完全不消費、長期占座者，商家可禮貌勸離，但不可粗暴對待。如何畫清限制「零消費占座」與保護消費者合理權益之間的界線，仍有待商業環境與社會大眾進一步形成共識。