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地方政府拚經濟 穩投資、穩工業、促消費三管齊下

記者林宸誼／北京31日店
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AI摘要

文章摘要整理：

中國多地第四季經濟工作會議普遍以穩投資、穩工業、促消費三管齊下，力拚全年基本盤，同時為「十五五」開局提前蓄勢。

10月中下旬，中國從東部沿海到中西部內陸，各地先後召開第四季度經濟工作會議，地方政府對第四季的部署是投資、工業、消費三線並進，致力穩住全年基本盤。

界面新聞報導，各地方政府普遍強調，第4季既要衝刺全年目標，又要為「十五五」蓄勢。多個省出現「確保完成全年目標任務」和「實現『十五五』良好開局」兩個提法。

而實現這兩大目標，各省的重點高度重疊──穩投資、穩工業、促進消費，顯示第4季穩定成長的基本邏輯在全大陸高度一致。

第一個動作是投資打頭陣。例如廣東省提出，要紮實抓好項目建設、固定資產投資和招商引資工作，強化對大中小各類項目的服務支持和協調督促。北京市稱，正統籌推進「3個100」重點工程建設，該計畫及早開工項目聚焦科技創新、基礎建設、民生改善三大領域，每個領域各100個項目，2026年總投資超過人民幣1.4兆元。

江蘇表示，要精準發力擴大有效投資，把準投資方向，突出重點領域，擴充、提品質、激活力，促進投資規模合理成長、結構不斷優化。

第二個動作是穩住工業大盤。例如，陝西省表示，要加力推動工業成長，持續狠抓能源生產保底盤，狠抓重點產業項目投產釋放優質產能，梯度培育一批新興支柱產業，持續做大做強先進製造業；青海省強調，推動重點企業滿產穩產，促進重點工業品穩健增產、產銷兩旺。

第三個動作是促消費。例如北京市表示，抓住歲末年初消費旺季，策劃冰雪、節慶、演藝等特色活動，加強文商旅體展融合，多措並舉促消費；浙江省提出，推進服務業擴能提質和消費轉型升級，搶抓第4季消費「黃金期」，持續培育消費新供給新賽道新模式新場景。

江蘇省表示，要充分挖掘消費潛力，把握消費熱點，促進家電家居等大宗商品消費，豐富消費場景，積極培育消費新業態新模式。

精華 FAQ

  • 各地普遍圍繞穩投資、穩工業、促消費三項主軸展開部署，目的是在第四季守住經濟基本盤，並帶動全年目標順利完成，形成較一致的穩成長思路。

  • 因為第四季不僅攸關全年經濟收尾表現，也會影響下一個五年規劃的起步態勢；因此多省將衝刺全年任務與為「十五五」蓄勢並列，力求銜接平穩。

  • 北京推進「3個100」重點工程，聚焦科技創新、基礎建設與民生改善；廣東強化項目建設、固定資產投資與招商；江蘇則擴大有效投資，並挖掘家電家居等消費潛力。

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