「必須治到1米8」 鄭州媽帶兒就診 開口第1句就提要求

媽媽帶兒子就診，竟要求「必須治到1米8」；示意圖。（取材自大河報）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭州一名母親帶兒子評估身高，得知預測成年約175厘米後竟要求治到1米8；醫生提醒孩子已高於平均，應先查原因，勿因追高而亂用藥。

河南鄭州 一名媽媽帶兒子到醫院評估身高，得知孩子成年後預測身高約175厘米，竟當場要求醫生「必須治到1米8」，還稱若只有175厘米，將來找工作、找對象都會吃虧。鄭州大學第三附屬醫院小兒內分泌科主任王偉表示，經檢查，孩子並無病理性問題，若為追求身高而貿然用藥，反而可能帶來風險。

據大河報報導，王偉指出，近年家長對孩子身高的要求不斷提高。早年女孩長到150厘米以上、男孩達160厘米，家長大多認為正常；後來女孩目標提高至160厘米、165厘米，甚至170厘米，男孩則從170厘米、175厘米，逐漸變成要求長到180厘米。

報導指出，短視頻平台上有關「長高」、「追高」的內容播放量動輒上億，部分記錄孩子增高過程的影片點擊量更突破6000萬。家長反覆觀看他人的身高及增高方案，容易將別人的焦慮投射到自己孩子身上。

中國20至24歲男性平均身高為173.7厘米。醫生指出，預測成年身高175厘米的男孩已高於平均水平，不能單憑家長的期望，就認定孩子需要治療。

王偉強調，孩子身高偏矮的原因各異，可能與生長發育較晚、甲狀腺問題、染色體異常等因素有關。就診後應先查明原因，再決定是否需要治療，並非所有孩子都要用藥。若孩子生長正常，為追求理想身高而接受藥物干預，可能得不償失。

醫生建議，家長應留意孩子的生長速度。三歲至青春期前，每年長高約6至7厘米屬正常範圍；若一年不足5厘米，應考慮就醫評估。進入青春期後，每年一般長高7至10厘米，若不足6厘米，也應提高警覺。家長在家量身高時，應盡量固定時間、地點及量尺，避免因早晚身高差異而過度擔憂。

至於日常照護，醫生建議均衡攝取瘦肉、魚蝦、豆腐、雞蛋及牛奶等食物，減少甜食、油炸食品及來路不明的增高保健品；確保充足睡眠、適度運動，並避免讓孩子長期承受身高壓力。醫生提醒，生長發育存在個體差異，家長應以孩子的健康為優先，而非一味追求特定身高。