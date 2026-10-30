4070元網購冰櫃「僅退款」 賣家維權發現…根本使用中

買家提供的冰櫃溫度照片。（取材自紅星新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 山東冰櫃商家與上海買家因商品是否達標、退款後未退貨及是否仍在使用等問題爆發爭議，雙方各執一詞，案件已待法院審理。

山東一名冰櫃商家秦先生在電商 平台售出的兩台冰櫃，遭買家申請退款4070元（人民幣，下同，約611美元）後未退貨。秦先生追查後，發現冰櫃仍在上海一家包子店使用。買家李先生（化姓）則稱，冰櫃未達承諾溫度，經兩次維修仍不達標。10月29日，李先生表示已向上海市楊浦區人民法院提交立案材料，起訴商家及平台，要求退一賠三、停止侵權，並索賠精神損失費1萬元，合計2萬2210元。秦先生則表示願意透過法律途徑解決。

紅星新聞報導，李先生2026年5月為上海一家連鎖包子店採購三台冰櫃，總價約5000元。購買前，他曾詢問客服能否達到零下26攝氏度，對方答覆可以。然而，冰櫃5月12日到貨後，李先生6月反映製冷效果不佳，稱實際溫度僅零下13攝氏度，要求換貨或退款。

商家先後安排兩次維修，但雙方對產品是否達標仍有爭議。商家稱冰櫃屬變頻款，溫度會隨運行時間變化，並表示空箱可達零下26攝氏度；李先生則稱，冰櫃無法滿足店舖冷凍需求，影響產品存放及營運。

7月，李先生再次申請退款，理由是維修後仍與商品描述不符。平台介入後，於8月3日以商品存在質量問題為由，支持先行退款，並建議商家與買家協商處理貨物。8月6日，商家提出能否將兩台冰櫃視為買一送一，並表示運回成本太高。李先生則回覆冰櫃已銷毀。

秦先生其後從山東駕車前往上海，發現兩台冰櫃仍在包子店內使用，遂報警要求取回，但警方未予立案，建議循民事訴訟途徑解決。

李先生解釋，退款時他已不再負責店舖事務，曾告知店舖負責人可以自行處理冰櫃，之後才得知已報廢，但他未親眼見到處理過程。目前，涉事包子店已關閉。

李先生此次起訴，認為商家明知冰櫃達不到零下26攝氏度，仍以此作為商品賣點，涉嫌虛假宣傳。他並指出，商家所在公司此前因宣傳「節能40%」無法提供依據，於8月21日被罰款5000元。

秦先生對此表示，自己已退還全部貨款，質疑買家起訴的依據，並強調冰櫃空箱可以達到零下26攝氏度。雙方目前各執一詞，後續爭議有待法院審理。