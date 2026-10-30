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爆屏、漏液…折疊手機維修費動輒數千 買得起修不起？

中國新聞組／北京30日電
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消費者稱，剛購買的蘋果折疊屏手機出現高亮線。（取材自北京日報）
消費者稱，剛購買的蘋果折疊屏手機出現高亮線。（取材自北京日報）

AI摘要

文章摘要整理：

折疊手機雖受市場關注，但屏幕損壞後維修費高昂，蘋果、小米、華為等機型都出現「買得起、修不起」爭議。

隨著蘋果折疊屏手機iPhone Duo開售達到高點，但緊隨而來的多個屏幕損壞案例，又把不少消費者推向了謹慎觀望的一端。有用戶新買的iPhone Duo手機開合不到八次便出現屏幕故障，部分機型更換內屏費用高達人民幣數千元，甚至超過整部二手機的售價，引發「買得起，修不起」的討論。

北京日報報導，河南消費者張女士表示，剛到手的蘋果折疊屏手機iPhone Duo，開合不到八次便出現屏幕損壞，右側內屏出現高亮白線，折疊中軸位置亦出現黃線。她已將手機送往官方售後檢測，若確認為非人為損壞，可免費退換貨，否則須自行付費維修。蘋果官網顯示，該機內屏預估維修費為7998元，約占1萬5999元（人民幣，下同，約2402美元）起售價的一半。

其他品牌同樣面臨維修費高昂的問題。小米MIX Fold 2用戶顏女士因手機摔落導致屏幕漏液，接連詢問三家維修店均被告知無法維修，最後一家報價1800元，她決定放棄修理。小米官網列出的該機內屏組件物料指導價為4139元，加上40元人工費，共約4179元，甚至高於部分電商平台上同款頂配機型約3500元的售價。

另外，華為Mate XT2三折疊屏維修費為5499元，頂配防窺屏達6499元；Mate X7及Mate X6內屏維修費為1999元。小米MIX Fold 3內屏組件價格為3650元，OPPO Find N5為4500元，vivo X Fold6則為3780元。

業內人士指出，折疊屏維修通常須整組更換屏幕，即使只有亮點或局部損壞，費用也可能與整屏漏液相差不大。柔性屏由多層材料組成，內部排線與鉸鏈結構相互關聯，局部維修可能造成新的損壞，因此廠商傾向直接更換整組零件。此外，折疊屏出貨量有限、零件成本較高，舊款機型停產後更可能面臨零件短缺。

官方維修價格高昂，也使部分消費者轉向第三方寄修市場。然而，業者提醒，網上寄修存在低價招攬後加價、原廠零件遭替換、維修操作失誤及個人資料外洩等風險，消費者須謹慎選擇維修商。

市場數據顯示，2025年全球折疊屏手機出貨量約2060萬部，市場滲透率僅1.6%；2026年第三季，中國折疊屏手機出貨量為177萬部，按年下降32.7%。市場機構預計，隨着蘋果加入競爭及供應鏈逐步成熟，2026年全球折疊屏手機出貨量有望按年增長24%。

專家認為，隨着市場規模擴大、零件良品率提升及維修體系完善，屏幕成本有望逐步下降，但各品牌產品規格仍有差異，消費者要真正實現「買得起也修得起」，仍需時間。

維修價格。（取材自北京日報）
維修價格。（取材自北京日報）

精華 FAQ

  • 因為有用戶開合不到8次就出現屏幕故障，而官方預估內屏維修費高達7998元，接近起售價的一半，若非人為損壞才可能免費退換，否則負擔相當沉重。

  • 小米MIX Fold 2內屏物料指導價約4139元，已高於部分同款頂配二手價；華為部分三折疊機內屏維修可達5499元到6499元，顯示折疊屏普遍維修成本偏高。

  • 折疊屏由多層柔性材料與鉸鏈結構組成，局部維修可能牽動排線與機構，廠商多傾向整組更換；若轉向第三方寄修，還可能遇到加價、換零件和資料外洩問題。

iPhone 河南 小米

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