「不希望婚禮冷清」 雲南孤兒邀網友喝喜酒 大場面來了

婚宴現場。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 雲南孤兒博主因擔心婚禮冷清而邀網友喝喜酒，未料引來各地民眾熱情捧場、送禮相助，婚宴規模因此大增，並在政府協調下順利舉行。

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雲南省昭通市彝良縣雲豐村一名24歲博主「小小徐」（徐成紅）因自幼失去父母、與哥哥相依為命，擔心婚禮缺少親友捧場，遂在網上發帖邀請網友參加婚宴，沒想到吸引中國各地民眾前往，甚至有人帶來整頭豬、冰箱等賀禮，還有五星級大廚到場幫忙。原定300桌的婚宴一度計畫增至400桌，因人數太多，最終改為自助餐形式。

都市快報橙柿互動報導，小小徐表示，自己3歲時父親因病去世，5歲時母親改嫁，此後由奶奶照顧他和年長3歲的哥哥。然而，奶奶兩年後也因病離世，兄弟倆只能相依為命。兩人初中輟學後便外出打工，努力維持生計。

網友驅車趕來喝喜酒撐場面。（視頻截圖）

小小徐與女友透過網路相識，交往至今約三年。他為了迎娶心愛的女友，努力工作存下16萬多元人民幣（約2.4萬美元），準備彩禮及「三金」等結婚開支，最終決定在今年結婚。

由於家境清貧、親友不多，小小徐原本擔心婚宴只有兩、三桌，場面過於冷清，因此拍片邀請網友前來捧場。他原以為最多只有十幾個人響應，沒想到消息傳開後，各地網友陸續趕到。

小小徐27日受訪時表示，短短兩天已接待近200人，忙得無暇回覆訊息及接聽電話。有人開車遠道而來，有人送上冰箱、烤火爐，也有人直接帶來整頭豬，還有熱心人士協助聘請廚師。

婚宴現場。（視頻截圖）

10月29日，婚宴現場已聚集大批民眾，備菜區分工明確，蒸飯、洗菜、炒菜及燉肉等工作同步進行。前來幫忙的廚師李先生表示，當天製作辣子雞的食材也是網友贊助，自己因看到小小徐的經歷深受感動，決定前來幫忙。他透露，原本安排桌餐，但參加人數持續增加，桌數可能由300桌增至400桌，最後改為自助餐，現場已炸了十幾鍋辣子雞。

由於人潮遠超預期，當地政府部門也介入協調。昭通市委宣傳部及彝良縣委宣傳部表示，已派工作組到場，聯合相關部門維持秩序、安排停車，並協助處理場地及接待問題。部分網友更主動聯絡附近居民騰出空地，搬運桌椅，協助招待遠道而來的客人。

面對網上質疑婚禮邀約是為了炒作，小小徐表示，自己只是希望有人來坐滿酒席，沒想到會引來這麼多人。他的女友也說，兩人相識時，小小徐已坦白家庭情況，她從未後悔交往；兩人見面不久後，她曾遭遇車禍，小小徐一直陪伴照顧，令她十分感動。她感謝網友送上的祝福，稱大家的熱情讓兩人感到溫暖。

小小徐和妻子。（取材自紅星新聞）