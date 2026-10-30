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湖北銀行櫃員多打個0 「離櫃不負責」儲戶拒還錢…能嗎？

中國新聞組／北京30日電
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銀行張貼的「現金當面點清，離櫃概不負責」告示；示意圖。（取材自大江網）
銀行張貼的「現金當面點清，離櫃概不負責」告示；示意圖。（取材自大江網）

AI摘要

文章摘要整理：

湖北松滋一名儲戶存入2500元，因銀行櫃員多輸入1個0而誤入2萬5000元，法院認定多出款項屬不當得利，經調解後儲戶返還2萬2500元。

湖北松滋近日調解一起不當得利糾紛。一名儲戶到銀行存款2500元（人民幣，下同，約375美元），銀行櫃員卻因操作失誤，多輸入一個「0」，將2500元誤登記為2萬5000元。儲戶發現帳戶餘額增加後，不但沒有通知銀行，還將多出的款項轉給妻子。銀行要求返還2萬2500元遭拒後，向法院提起訴訟。法院指出，銀行張貼的「現金當面點清，離櫃概不負責」告示，不能成為拒絕還款的理由。經法官調解，儲戶最終同意退還全部款項。

湖北日報報導，事件發生於2025年12月。儲戶嚴某前往銀行辦理存款，向銀行職員交付現金2500元，但職員操作時一時疏忽，在系統中輸入2萬5000元，導致嚴某的帳戶多出2萬2500元。

嚴某離開銀行後發現帳戶餘額增加，卻沒有主動告知銀行，反而將帳戶內的錢轉給妻子。當晚，銀行核對帳目時發現2萬2500元差額，隨即調閱監控錄像，確認是嚴某辦理存款業務時出現輸入錯誤，於是聯絡他要求退還多存入的款項。

嚴某以銀行櫃台張貼「現金當面點清，離櫃概不負責」為由，認為多出的錢應歸自己所有，拒絕退款。雙方多次協商未果，銀行遂以不當得利為由起訴，要求嚴某返還2萬2500元。

法院審理認為，嚴某實際交付的現金只有2500元，帳戶多出的2萬2500元並無法律依據，且直接造成銀行經濟損失，符合不當得利的構成要件。

根據「民法典」第985條，得利人沒有法律根據取得不當利益，受損失的人有權請求返還。因此，即使銀行職員操作失誤，儲戶也不能據此取得不屬於自己的款項。

對於「離櫃概不負責」告示，法院指出，這是銀行單方面製作的格式聲明，不能藉此免除自身責任、限制對方權利，更不能對抗銀行依法提出的返還請求。

最終，經法官釋法說理，嚴某同意返還2萬2500元，雙方簽訂調解協議，糾紛獲得解決。

事件也引發網路討論，有觀點認為，既然法院認定「離櫃概不負責」告示不能作為拒絕退款的理由，銀行應考慮撤除相關告示。法官提醒，銀行操作失誤不代表多出的錢可以據為己有，民眾遇到類似情況應主動聯絡銀行處理，以免引發法律糾紛。

精華 FAQ

  • 儲戶嚴某實際只交付2500元，但櫃員輸入時多打1個0，系統誤記為2萬5000元，導致帳戶多出2萬2500元。

  • 法院認為，嚴某取得多出的2萬2500元沒有法律依據，已構成不當得利；即使錯誤來自銀行，儲戶也不能把不屬於自己的款項據為己有。

  • 法院指出，這是銀行單方面張貼的格式聲明，不能用來免除銀行責任或限制對方權利，更不能對抗銀行依法主張返還不當得利的請求。

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