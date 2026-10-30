2027年春晚總導演又是她…評論區吵翻了「還我年味」

于蕾將出任2027年丁未羊年春晚總導演，圖為于蕾在活動上講話。（取材自國新網）

AI摘要 文章摘要整理： 中央廣播電視總台宣布于蕾續任2027年春晚總導演，卻因節目風格偏重國風與視覺美學，再度引發網友對語言類節目減少、年味流失的熱議。

中央廣播電視總台25日公布，于蕾出任2027年丁未羊年春晚總導演。她自2023年兔年起，將連續第五年執導這台年度晚會，消息公布後引發網路熱議。有網民質疑，春晚多年來缺乏新意，語言類節目愈來愈少，相聲、小品不如從前好笑，流量明星及煽情橋段卻愈來愈多，呼籲春晚回歸娛樂本質，讓觀眾真正感受到過年的歡樂。

北青娛見報導，于蕾曾擔任文化節目「國家寶藏」導演及製片人，參與多季節目製作；2022年北京冬奧 會開幕式中，24節氣倒計時等創意內容也有她參與文學策畫。她早於2011年便參與春晚創作，2022年擔任副總導演，2023年首次出任總導演。

于蕾執導期間，國風成為春晚的重要特色。2023年的「滿庭芳·國色」以中國傳統色彩為主題，2024年的「年錦」等作品則融入傳統紋樣與東方美學，部分節目在網路上受到關注。

然而，這種創作風格也引起爭議。有觀眾認為，近年春晚過於強調傳統文化及視覺美感，卻忽略了普通家庭最期待的熱鬧與笑聲。相聲、小品等語言類節目減少，即使安排相關表演，也有觀眾批評包袱不足、笑點生硬，難以留下深刻印象。

此外，部分網民不滿春晚過度依賴流量明星，認為有實力的老演員缺少登台機會，節目則時常以懷舊情懷或煽情橋段帶動氣氛。有人翻出趙本山過去談及春晚小品時強調「快樂」的觀點，認為觀眾守歲看春晚，最基本的期待就是開心，而不是每年觀看形式相似的表演。

批評聲音也反映出不同群體對年味的理解存在落差。有人想聽熟悉的老歌、看接地氣的小品，有人期待偶像登台，也有人欣賞國風舞台。如何兼顧各年齡層的喜好，避免文化展示流於形式，成為春晚創作的一大難題。

面對爭議，于蕾仍有其創作優勢。她過去幾年透過傳統色彩、紋樣及文化元素打造舞台特色，為春晚提供不同於傳統歌舞表演的呈現方式。不過，連續五年執導也意味觀眾將以更高標準檢視她的新作。

2027年羊年春晚能否在國風創意之外，重新找回語言類節目的感染力與過年的歡樂氣氛，仍有待節目正式亮相。對于蕾而言，第五度執導不只是延續過往風格，更要回應觀眾多年來累積的批評。