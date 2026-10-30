河南35歲男靠吃蒸土豆 2個月減重11公斤 醫師點出1關鍵

張先生以放涼的土豆取代主食，兩個多月內從83公斤減至72公斤。（取材自大風新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 河南35歲男子靠蒸熟放涼的土豆取代主食，搭配蛋白質、蔬菜與運動，2個多月成功減重11公斤，醫師則強調關鍵在抗性澱粉與整體熱量控制。

河南 一名35歲張姓男子因體檢發現脂肪肝、痛風等健康問題，決定改變飲食習慣，每天以蒸熟放涼土豆（馬鈴薯）取代主食，搭配雞蛋 、雞胸肉及蔬菜，短短兩個多月就從83公斤降至72公斤，成功減重 11公斤。他笑稱，第一周效果最明顯，「幾乎一天掉一斤（0.5公斤）」。有醫師點出張姓男子靠土豆減重成功的關鍵，「放涼了再吃」。

據大河報報導，張男回憶，今年8月中旬某天早上照鏡子，發現自己的臉愈來愈圓，肚子也堆滿肥肉，加上體檢報告出現多項異常指標，讓他下定決心減肥。他從科普短影音學到一種方法，就是將蒸熟的土豆放涼後食用，以此取代日常主食。

張男每天早晚各吃六顆雞蛋大小的土豆，蒸熟後放涼冷藏，早餐搭配雞蛋和牛奶，晚餐則配大量蔬菜及約200克雞胸肉。其他飲食習慣變化不大，但刻意控制油鹽攝取，減少重口味食物，每晚也堅持進行20至30分鐘的肌力訓練。

「頭一天晚上把主食換成土豆，第二天體重就下降了0.3公斤。」張男表示，最初一周效果特別明顯，之後體重也以每天0.2至0.5公斤的速度下降，讓他更有動力堅持。

不過，天天吃涼土豆難免單調，他找到的解決方法是蘸辣椒乾碟，「蘸上辣椒乾碟會好吃一點」。但最大的挑戰不是口味，而是容易餓。他說，晚上7時多吃完晚餐，當下感覺很飽，卻不到11時就開始飢腸轆轆。

減重約一個半月後，張男還遭遇停滯期，體重連續五天沒有變化，但他沒有放棄，繼續維持原本的飲食與運動習慣，五、六天後體重終於再次下降。

為何放涼的土豆有助減重？河南省中西醫結合醫院內分泌科主任張社峰解釋，關鍵在於「抗性澱粉」。

張社峰指出，土豆原本含有抗性澱粉，煮熟後大部分會轉變成容易消化的普通澱粉，但放涼後，部分澱粉又會重新轉化為抗性澱粉。這類澱粉在小腸吸收速度緩慢，不會像一般澱粉那樣迅速轉化為葡萄糖進入血液，因此有助維持血糖穩定及控制體重。

他建議，土豆蒸熟放涼後，最好再冷藏12至24小時，讓抗性澱粉含量增加。這些澱粉進入大腸後，經腸道菌群發酵，還能調節腸道代謝、改善胰島素阻抗。

醫師指出，蒸熟放涼的土豆含有抗性澱粉，有助維持血糖穩定及控制體重。圖為蒸熟的土豆。（取材自大河報）

至於容易飢餓的問題，張社峰表示，抗性澱粉在小腸吸收較少，產生飢餓感屬正常現象。他認為，若能再堅持約20分鐘，身體可能開始動用儲存的脂肪及葡萄糖供能，飢餓感也可能逐漸消退。

不過，張社峰強調，減重關鍵並非土豆具有神奇功效，而是以它取代原本熱量較高的主食，再搭配清淡飲食與規律運動，形成持續的熱量缺口。 他提醒，減重期間仍須攝取足夠蛋白質與蔬菜，不能單靠挨餓瘦身，以免造成肌肉流失及代謝下降。