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海峽兩岸文博會廈門國際會展中心登場 5主題開展推動交流

中國新聞組╱北京30日電
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第17屆海峽兩岸文博會在廈門國際會展中心開幕。(中新網)
第17屆海峽兩岸文博會在廈門國際會展中心開幕。(中新網)

AI摘要

文章摘要整理：

第17屆海峽兩岸文博會在廈門登場，透過5大主題展區與全球工藝展品，結合文旅消費及數位科技，推動兩岸文化交流與產業合作。

第17屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會（簡稱海峽兩岸文博會）29日在廈門國際會展中心開幕。

中新社報導，本屆海峽兩岸文博會展期四天，秉持「一核多點、全域聯動、數智賦能」的辦展理念，彙聚1000餘家海內外機構，旨在以兼具文化厚度、產業深度與科技熱度的行業盛會，推動兩岸文化交流走深走實，助力文化產業高質量發展。

據介紹，本屆海峽兩岸文博會主會場展覽面積達六萬平方米，設置一個文化產業綜合展區以及閩台文化交流、非遺、兩岸青年文創融合、「科技+文旅」、兩岸文旅消費等五個專業主題展區，打造集展示、交流、合作於一體的綜合性文化平臺。

本屆展會廣邀全球工藝精品彙聚鷺島，來自11個國家的近千件工藝作品同台展出、交相輝映。

閩南漆線雕繁複精巧、榮寶齋木版浮水印古樸雅致、西藏唐卡絢麗厚重，盡顯中華優秀傳統文化底蘊；俄羅斯套娃、泰國牛皮皮影等海外工藝作品集中亮相，讓觀眾足不出館領略世界各地工藝的匠心意蘊。

靜態展陳之外，戲曲快閃、漢服巡遊等國潮演藝也在展會上輪番登場，為觀眾帶來沉浸式的文化體驗。兩岸工藝精品展、閩台民藝傳承特展等展館彙聚百餘位工藝名家，磚雕、木雕、石雕等匠心佳作同台呈現，兩岸匠人切磋互鑒，讓古老技藝在當代煥發新生機。

海峽兩岸文博會展會專設兩岸文旅消費展區，搭建兩岸文旅資源對接、消費場景融合的合作平臺，推動兩岸文旅企業供需對接、資源分享，共同開發文旅產品、打造精品旅遊線路。

此外，本屆展會還集中呈現ＡＩＧＣ、具身智慧型機器人等前沿技術在文旅領域的落地應用，重點展示詞元出海、ＡＩ漫劇等文化新業態的發展成果；從內容創作的ＡＩ賦能，到展陳方式的數位升級，再到運營服務的智慧優化，全方位展現科技為文化產業提質增效、創造新價值的實踐路徑，為文化企業的數位化轉型提供參考樣本。

精華 FAQ

  • 第17屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會於29日在廈門國際會展中心開幕，展期共4天，主打文化交流、產業合作與科技展示。

  • 主會場展覽面積達6萬平方米，除文化產業綜合展區外，還設有閩台文化交流、非遺、兩岸青年文創融合、「科技+文旅」、兩岸文旅消費等5個專業主題展區。

  • 展會匯聚11國近千件工藝作品，並呈現AIGC、具身智慧型機器人等前沿技術在文旅領域的應用，也展示詞元出海、AI漫劇等文化新業態成果。

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