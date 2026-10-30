亞洲最長…武漢地鐵12號線全線閉環 串聯武昌、漢口、漢陽

AI摘要 文章摘要整理： 武漢地鐵12號線二期開通後全線貫通成環，成為全長59.9公里、37站的亞洲最長地鐵環線，串聯三鎮並強化城市跨江交通。

武漢 軌道交通12號線二期29日開通初期運營，與此前通車的一期貫通。至此，全長59.9公里、設站37座的亞洲最長地鐵 環線「畫圓」，串聯起武漢市的武昌、漢口、漢陽「三鎮」。

中新社報導，武漢地鐵隨著二期開通，12號線37座車站連點成環，就像畫上了一個完整的圓。武漢地鐵股份有限公司二級項目經理朱曉振介紹，武漢地處長江中游，三鎮隔江而立，跨江交通長期是城市通勤的痛點。12號線全線37座車站均為地下站，首次串聯七個中心城區，銜接漢口站、武昌站兩大鐵路樞紐，可與18條既有及規劃線路換乘。

在此之前的北京地鐵十號線繞一圈全長約‌57.1公里‌，2013年全線貫通成環，曾是世界最長全地下地鐵環線，也是北京地鐵客運量最大的線路。全程共45座車站，跑完一圈約需104分鐘。‌‌

武漢地鐵12號線兩次下穿長江、一次下穿漢江，面對水文地質複雜的建設環境，武漢地鐵集團、中鐵開發投資集團、中國鐵建投資集團等單位聯合攻克高水壓、復合地層、長距離水下盾構等技術難題，集中展現了超複雜地質條件下城市軌道交通建造實力。

其中，由中鐵11局承建的江北段七標長距離穿越長江一級階地富水粉細砂敏感地層，成功實現八台盾構共同掘進；由中鐵十四局承建的丹水池站至科普公園站越江隧道總長約四千米，其最低點位於長江水下71.4米，相關工程實踐為大陸國內超大直徑越江隧道建設積累寶貴經驗。

至此，武漢軌道交通運營總里程達581公里、車站351座，武漢地鐵正式邁入「環射貫通、環網交織」的全新發展格局。目前武漢地鐵線網總客運量已超過130億乘次，最高日客運量602.2萬乘次，全市公共交通客運量分擔率佔比超70%。

隨著12號線全線閉環，可進一步緩解長江、漢江天然阻隔帶來的跨江交通壓力，也將進一步打破長江、漢江天然阻隔帶來的跨江通勤瓶頸，支撐長江經濟帶核心城市綜合交通樞紐建設。