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雨中爬泰山3100階 機器狗58分鐘達陣 完賽還剩八成電力

記者賴錦宏／北京30日電
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首屆CMG世界機器人登泰山大賽，圖為足式機器人沿著泰山紅門盤道攀登競賽。(取材自...
首屆CMG世界機器人登泰山大賽，圖為足式機器人沿著泰山紅門盤道攀登競賽。(取材自中新網)

AI摘要

文章摘要整理：

首屆CMG世界機器人登泰山大賽登場，50家團隊比拚機器狗在雨中攀爬泰山石階，東泰科技機器人以約58分鐘完賽且電量充足。

首屆ＣＭＧ（央視總台）世界機器人登泰山大賽，26日在山東泰安舉行排位賽，吸引50家中國具身智慧企業、大學及科研團隊參與。參賽四足機器人（機器狗）須應付連續石階、陡坡及狹窄山路，加上賽事期間下雨，進一步考驗平衡控制及續航能力。東泰（山東）科技有限公司旗下機器人在足式競速賽中，以約58分鐘完成賽事，抵達終點後仍剩餘約八成電量。

據央視新聞和大眾日報報導，本次排位賽設足式競速、足式負重、全域探路及人形競速四個項目，均以泰山紅門廣場為起點，按不同項目，分別以中天門、壺天閣及斗母宮為終點。

紅門至中天門登山步道全長約3.8公里，共逾3100級石階。與室內標準化賽道不同，泰山賽道高低落差大、石階密集，部分路段狹窄，對機器人的地形感知、路線決策、平衡控制及續航能力構成考驗。

開賽不久現場開始下雨，雨勢逐步加大，石階更為溼滑。參賽機器人透過雷達及視覺感應器識別地形，即時調整步態及重心，應付山路變化。

足式負重賽則加入物資運送任務。機器人由紅門出發時，先背負雞蛋、西瓜及瓶裝水等物資，抵達斗母宮後，再換上探照燈、藥箱、救援包及棉衣等裝備，模擬山地應急物資運送場景。

東泰（山東）科技有限公司經理張炎表示，旗下機器人用時約58分鐘，在雨天環境下表現較理想，完賽後仍有約八成電量。他稱，未來將進一步提升機器人的防水、防滑能力。

快科技報導，一般遊客由紅門徒步至中天門，走完同一路段通常需約1.5至2小時，體力一般者或逾2小時。

首屆CMG世界機器人登泰山大賽排位賽26日舉行，有機器人以約58分鐘完成賽事，抵...
首屆CMG世界機器人登泰山大賽排位賽26日舉行，有機器人以約58分鐘完成賽事，抵達終點後仍剩餘約8成電量。圖為輪腿複合機器人沿著泰山紅門盤道負重攀登競賽。(取材自中新網)

首屆CMG世界機器人登泰山大賽排位賽26日舉行，有機器人以約58分鐘完成賽事，抵...
首屆CMG世界機器人登泰山大賽排位賽26日舉行，有機器人以約58分鐘完成賽事，抵達終點後仍剩餘約8成電量。圖為輪腿複合機器人沿著泰山紅門盤道負重攀登競賽。(取材自中新網)

精華 FAQ

  • 首屆CMG世界機器人登泰山大賽26日在山東泰安舉行排位賽，吸引50家中國具身智慧企業、大學及科研團隊參與，讓機器人直接面對山地實境考驗。

  • 參賽機器狗要爬連續石階、陡坡與狹窄山路，且賽事期間下雨使石階更溼滑，對地形感知、路線決策、平衡控制與續航能力都帶來明顯考驗。

  • 東泰（山東）科技有限公司旗下機器人在足式競速賽中約58分鐘完成約3.8公里、逾3100級石階的路段，完賽後仍剩約八成電力，表現相當穩定。

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