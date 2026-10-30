我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄭宗哲被紅襪交易至老虎 有望與李灝宇組台灣內野搭檔

黃仁勳防諜效應？矽谷AI公司教育員工別做「這些事」

「死了骨頭還要被我玩」 又傳醫學生惡搞大體老師

中國新聞組╱北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了輕佻文字，並發布在社交平台上。(視頻截圖...
有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了輕佻文字，並發布在社交平台上。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

湖南醫學生接連被爆拿骨骼標本與大體老師遺骸玩梗擺拍，引發社會對醫德、遺體捐獻尊重及校方管理失責的強烈質疑。

先前才剛傳出湖南長沙醫學系新生將「大體老師」頭骨戴上眼鏡擺拍，近日又有一批醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫「死了骨頭還要被我玩」等輕佻文字，並發布到社交平台上，引發社會對醫德與遺體捐獻尊重的巨大爭議。

綜合媒體報導，近日有部分醫學生在社交平台發布視頻，拍下寫有「死了骨頭還要被我玩」、「你為什麼背著我愛別人」等輕佻文字的骨骼標本。此外，湖南長沙民政職業技術學院先前有一名2026級大一新生，將眼鏡放在「大體老師」頭骨上並手握擺拍，配文「握不住他的手沒關係，我們可以握頭骨」發至朋友圈。該生遭同學舉報違背醫學倫理，但校方多個部門對此竟回應「不清楚」、「不負責這一塊」，目前仍未有處理結果。

這類將教學標本當作道具玩梗的行為曝光後，在網路上掀起廣泛公憤，許多人留言痛批，「說到底沒有一顆敬畏的心，做事無所忌憚，更沒有醫德可言」、「連死者都不尊重的人，會尊重生者和患者嗎」、「這種學生應該直接開除，完全不配當救死扶傷的醫生」。

遺體捐獻本身建立在高度的社會信任之上，捐獻者如南京醫科大學學生李娟，生前因病離世前毅然捐出遺體並表示「希望能拿我做案例，去給同學們做第一堂課的教案」。多數醫學生在解剖第一課都會接受倫理教育，向「大體老師」獻花與默哀，無語良師獲得的是建立在他人主動奉獻之上的學習機會。

國家衛健委等四部門已發布行動方案，要求把醫德培養與珍愛生命的精神貫穿醫學人才培養全過程。媒體評論指出，醫學專業訓練要求學生冷靜面對屍體，而不是把逝者降格為拍照玩梗、製造流量的道具；若校方連誰該負責都說不清楚，「加強人文教育」就只是一句空泛表態。

專家強調，此類事件絕不能被解讀為不合時宜的玩笑，哪怕只是極少數人的越界行為，也會嚴重消耗整個遺體捐獻制度賴以存在的社會信任。對此類事件的回應絕不能止於讓學生寫檢討書，學校必須查明事件性質、釐清管理責任，給社會與捐獻者一個清晰明確的交代。

有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了輕佻文字，並發布在社交平台上。(視頻截圖...
有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了輕佻文字，並發布在社交平台上。(視頻截圖)

有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了輕佻文字，並發布在社交平台上。(視頻截圖...
有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了輕佻文字，並發布在社交平台上。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 部分醫學生在課堂拍攝骨骼標本，並寫下「死了骨頭還要被我玩」等輕佻文字上傳社群；先前也有人把大體老師頭骨戴上眼鏡擺拍，做法被認為嚴重失敬。

  • 因為遺體捐獻建立在高度信任與無私奉獻上，標本與大體老師是教學資源，不是玩笑道具。外界擔心這種行為會傷害醫德，也會消耗社會對捐獻制度的信任。

  • 爭議焦點在於校方多個部門對事件態度模糊，甚至表示不清楚、無負責單位，卻遲未給出處理結果。輿論要求學校查明事實、釐清責任，不能只停留在寫檢討。

上一則

太埋汰了 8歲東北虎長相不差但愛滾泥 相親屢失敗

下一則

「辱華」效應 姆巴佩代言的商品 不是被遮眼就是被挖臉

延伸閱讀

拿大體老師來擺拍 湖南大一生挨轟 網怒：以後誰敢捐？

拿大體老師來擺拍 湖南大一生挨轟 網怒：以後誰敢捐？
「診斷盲猜」、「博士不臨床」真人秀實習生遭舉報 校方回應

「診斷盲猜」、「博士不臨床」真人秀實習生遭舉報 校方回應
身披「旭日旗」上歷史課 涉事中國留學生遭莫斯科大學開除

身披「旭日旗」上歷史課 涉事中國留學生遭莫斯科大學開除
南韓講師涉殺害分屍中國女留學生 複雜四角關係曝光

南韓講師涉殺害分屍中國女留學生 複雜四角關係曝光

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮
從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了