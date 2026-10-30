「死了骨頭還要被我玩」 又傳醫學生惡搞大體老師

有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了輕佻文字，並發布在社交平台上。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 湖南醫學生接連被爆拿骨骼標本與大體老師遺骸玩梗擺拍，引發社會對醫德、遺體捐獻尊重及校方管理失責的強烈質疑。

先前才剛傳出湖南長沙醫學系新生將「大體老師」頭骨戴上眼鏡擺拍，近日又有一批醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫「死了骨頭還要被我玩」等輕佻文字，並發布到社交平台上，引發社會對醫德與遺體捐獻尊重的巨大爭議。

綜合媒體報導，近日有部分醫學生在社交平台發布視頻，拍下寫有「死了骨頭還要被我玩」、「你為什麼背著我愛別人」等輕佻文字的骨骼標本。此外，湖南長沙民政職業技術學院先前有一名2026級大一新生，將眼鏡放在「大體老師」頭骨上並手握擺拍，配文「握不住他的手沒關係，我們可以握頭骨」發至朋友圈。該生遭同學舉報違背醫學倫理，但校方多個部門對此竟回應「不清楚」、「不負責這一塊」，目前仍未有處理結果。

這類將教學標本當作道具玩梗的行為曝光後，在網路上掀起廣泛公憤，許多人留言痛批，「說到底沒有一顆敬畏的心，做事無所忌憚，更沒有醫德可言」、「連死者都不尊重的人，會尊重生者和患者嗎」、「這種學生應該直接開除，完全不配當救死扶傷的醫生」。

遺體捐獻本身建立在高度的社會信任之上，捐獻者如南京醫科大學學生李娟，生前因病離世前毅然捐出遺體並表示「希望能拿我做案例，去給同學們做第一堂課的教案」。多數醫學生在解剖第一課都會接受倫理教育，向「大體老師」獻花與默哀，無語良師獲得的是建立在他人主動奉獻之上的學習機會。

國家衛健委等四部門已發布行動方案，要求把醫德培養與珍愛生命的精神貫穿醫學人才培養全過程。媒體評論指出，醫學專業訓練要求學生冷靜面對屍體，而不是把逝者降格為拍照玩梗、製造流量的道具；若校方連誰該負責都說不清楚，「加強人文教育」就只是一句空泛表態。

專家強調，此類事件絕不能被解讀為不合時宜的玩笑，哪怕只是極少數人的越界行為，也會嚴重消耗整個遺體捐獻制度賴以存在的社會信任。對此類事件的回應絕不能止於讓學生寫檢討書，學校必須查明事件性質、釐清管理責任，給社會與捐獻者一個清晰明確的交代。

有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了輕佻文字，並發布在社交平台上。(視頻截圖)

有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了輕佻文字，並發布在社交平台上。(視頻截圖)