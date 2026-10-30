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「辱華」效應 姆巴佩代言的商品 不是被遮眼就是被挖臉

中國新聞組／北京30日電
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法國球星姆巴佩日前在網路訪談中，因一番涉及毛澤東的談話被認為「傷害中國人民感情」...
法國球星姆巴佩日前在網路訪談中，因一番涉及毛澤東的談話被認為「傷害中國人民感情」，慘遭中國企業、媒體全面封殺。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

姆巴佩因受訪言論引發中國輿論反制，相關代言商品在多地被下架、遮眼或挖臉；奧斯卡公開呼籲尊重中國，西甲亦啟動危機處理。

中國對西甲皇馬球員姆巴佩「辱華」事件展開連串制裁效應持續擴大，趙一鳴等數家連鎖店昨也宣布姆巴佩商品下架，東鵬飲料被爆緊急發送專用遮蓋貼紙，要求各賣場貼在「補水啦」瓶身蓋住姆巴佩頭像的雙眼。廣州有商家稱姆巴佩代言飲品昨單日銷量為0，多地公交車站廣告的姆巴佩頭像眼睛被挖。曾效力中超的前巴西國腳奧斯卡昨發聲，稱他在華八年，深知要尊重中國人，盼愈來愈多外籍球員尊重中國。

姆巴佩因日前受訪時提及 「中國獨裁者毛澤東迷因圖」事件，被中國展開連串反制，儘管姆巴佩、西甲和皇馬先後已道歉，仍被多家中國官媒認為誠意不足。

而姆巴佩相關商品的下架仍在持續。據九派新聞，趙一鳴零食、萬辰集團旗下量販零食連鎖品牌吖嘀吖嘀方，都表示下架了姆巴佩相關品牌宣傳物料及產品。有廣州商家表示，姆巴佩代言的飲品，目前「單日銷量為0」。

另據X平台「李老師不是你老師」，有網民爆料，稱中南財經政法大學一家超市對印有姆巴佩肖像的東鵬「補水啦」飲料進行遮蓋，瓶身上的姆巴佩被「蒙上」黑色眼罩。另有爆料稱，此「眼罩」貼紙是東鵬飲料緊急配送，原因是新品趕工不及才以此為因應方案；東鵬還要求門市及賣場將貼紙貼姆巴佩頭像的雙眼，必須全面遮蔽。但此說未獲東鵬飲料官方證實。

另傳出濟南、瀋陽等地巴士車身廣告中，東鵬飲料的「補水啦」廣告代言人姆巴佩頭像已被撕去，也有便利店將該款飲料包裝上的姆巴佩頭像挖走。

據觀察者網報導，曾效力中超海港的前巴西國腳、英超切爾西舊將奧斯卡29日在社交媒體公開發聲表示，「我在那裡（中國）生活了八年，對這個國家始終懷有深深的感激與自豪。」「看到一些不了解中國現實和文化的人隨意發表評論，我感到很難過。」

奧斯卡在視頻中還說：「這個國家是發展最快的國家之一，我也特別看重對中國人的尊重，我只希望愈來愈多的外籍球員或者在社媒上有影響力的人，都要尊重中國人。」

另據中國新聞網引述卡塔爾半島電視台報導稱，在姆巴佩道歉及西甲聯盟的回應未能平息中國的反應後，西甲主席哈維爾特巴斯成立了「危機應對小組」。西甲聯盟的消息人士稱，特巴斯正在考慮前往中國，以化解西班牙足球可能面臨的巨額財務損失威脅。

中國店家將「補水啦」飲料上的姆巴佩人像刻意剪掉挖空。（取材自X平台）
中國店家將「補水啦」飲料上的姆巴佩人像刻意剪掉挖空。（取材自X平台）

法國球星姆巴佩被貼黑眼罩。(取材自X平台)
法國球星姆巴佩被貼黑眼罩。(取材自X平台)

精華 FAQ

  • 多家連鎖零售店宣布下架姆巴佩相關商品，部分商家稱代言飲品單日銷量為0；此外，線下廣告與包裝也出現遮眼、撕臉或挖除頭像等處理。

  • 網傳東鵬緊急配送專用遮蓋貼紙，要求賣場貼在瓶身上遮住姆巴佩雙眼，以因應新品趕工不及；但這一說法目前未獲東鵬飲料官方證實。

  • 前中超球員奧斯卡表示自己在中國生活8年，呼籲外籍球員和社媒影響者尊重中國；西甲主席則成立危機應對小組，並考慮赴中國化解損失風險。

巴西 中超 姆巴佩

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