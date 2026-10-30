溫情商品化…從星巴克到宜家 勸離占位客邊界在哪？

2026年10月27日，徐匯宜家餐廳門口立提示牌。(取材自澎湃新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 星巴克與宜家相繼強化「消費入座」規則，引發商業空間公共性與占位邊界爭論，也凸顯上海老年人對社交場所的迫切需求。

在星巴克 中國「帶頭」實施「消費入座」後，宜家家居上海徐匯店等也餐廳入口立起了相關提示牌，有網民解讀這是宜家家居也跟進星巴克，也有人認為兩家消費屬性不同，不能視為仿效或跟進，網上也出現「商業空間的公共性，邊界究竟在哪裡？」的討論。

澎湃新聞報導，徐匯宜家餐廳門口27日立了提示牌，當日現場甚至有未消費的老人被保安攔在門外。有顧客表示，「本來就應該這樣，不然人家吃飯的反倒沒位子，（占座的）他們一坐幾個小時」；也有網友表達隱憂，「當一切溫情都被商品化，人與人的連接便只剩下冷冰冰的交易」。這些討論讓商業空間「消費入座」的邊界再次被重申。

不過宜家的問題，尤其是徐匯宜家，和星巴克問題又不盡相同。徐匯宜家逢周二、周四便有「老年相親角」，由來已久。這或許也能解釋為什麼宜家目前僅在徐匯店實行。

早在2007年，宜家推出憑會員卡免費換咖啡的行銷策略，逐漸吸引中老年人聚會；到了2011年，規模甚至擴大至近600人，發展出著名的「老年相親角」。此後老人們常帶著瓜果零食一坐半天，導致宜家曾於2011年與2016年多次祭出限制告顧客書，如今十年過去，宜家再次重申消費入座，正是星巴克的做法給了其重塑規則的底氣。

而商家畫清商業邊界的舉措背後，折射出深刻的城市老年社交議題。現場被攔阻的老人坦言「一個人在家寂寞」，顯示出龐大的社交需求。統計數據顯示，截至2025年末，上海60歲及以上戶籍老年人口高達584.38萬人，占總人口37.6%，其中獨居老人達36.83萬人。需要陪伴與社交場所的老人數量龐大，並非單純靠商家「驅散」就能解決問題。

儘管截至2025年底，上海已建設557家社區綜合為老服務中心與6568家標準化老年活動室，但離環境有格調、交通便捷且能社交的實際需求仍有距離。商家有權收回被長期免費借用的商業公共性，而這份排解孤獨的公共性需求，最終仍需要政府與社會各界承接並重新妥善安放。