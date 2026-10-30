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太埋汰了 8歲東北虎長相不差但愛滾泥 相親屢失敗

中國新聞組／北京30日電
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二埋汰（右）也曾期待過愛情。(圖/受訪者提供)
二埋汰（右）也曾期待過愛情。(圖/受訪者提供)

AI摘要

文章摘要整理：

黑龍江東北虎林園的雄虎「二埋汰」因愛滾泥、形象邋遢，雖曾洗乾淨去相親，仍多次遭雌虎冷落，成為遊客與網友熱議焦點。

黑龍江東北虎林園一隻名為「二埋汰」的8歲雄性東北虎，近日因一身泥漿去相親卻被雌虎嫌棄的全過程被遊客拍下，再次成為焦點。園區工作人員確認，「二埋汰」已相當於人類40歲，雖正值壯年且長相不差，卻因常年極度熱愛滾泥坑、髒兮兮的形象深植同伴之心，近年談崩了好幾段感情，至今依然單身。

根據中國新聞周刊報導，出生於2018年的「二埋汰」，從小就喜歡在泥坑打滾，身上隨時裹著一層厚厚泥垢包漿。園方表示，東北虎林園採取接近自然的環境，不強迫老虎交配與繁殖，發情期全憑老虎自行結合。雖然園區會定期幫牠清潔，但往往上午洗完下午又髒了。2024年初曾有雌虎願意讓牠跟著，如今感情已破裂；近期牠即便特地把自己收拾乾淨去接近小雌虎，也因過往「太埋汰」（北方方言，指不乾淨）的印象深刻而慘遭無視。

看到「二埋汰」裹著泥漿相親失敗的畫面，著急的遊客與廣大網友紛紛留言調侃，「二埋汰你可長點心吧，人家圖你啥？圖你歲數大？圖你不洗澡？」、「好好的老虎，怎麼就找不到對象呢」；也有網友笑稱，「相親第一印象太重要了，平時不修邊幅，臨時洗個頭也沒用」。

背景顯示，東北虎林園為老虎提供了水與土的自然環境，夏季炎熱時老虎會泡水降溫，冬天則因泥坑凍結而顯得較為乾淨。動物專家指出，許多動物如河馬、大象或水鹿都會進行泥浴以防蚊蟲和降溫，泥垢在自然界往往不是減分項。然而野生東北虎多為獨居，找對象涉及領域、氣味標記與繁殖狀態等複雜條件。

雖然「二埋汰」在戀愛市場上屢屢受挫，但牠毫無偶像包袱的個性讓牠成為園區內的超級明星。面對遊客的圍觀與關切，園方透露「二埋汰」身心指標完全正常，如今依然悠閒地趴在園區假山上，對於外界的催婚顯得十分淡定，繼續過著屬於牠的自在生活。

剛從泥坑出來的二埋汰。(視頻截圖)
剛從泥坑出來的二埋汰。(視頻截圖)

二埋汰喜歡在泥裡打滾。(視頻截圖)
二埋汰喜歡在泥裡打滾。(視頻截圖)

二埋汰和泥塘。(視頻截圖)
二埋汰和泥塘。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 因為牠頂著一身泥漿去接近雌虎，卻被嫌棄而相親失敗，過程又被遊客拍下，立刻在網路上引發大量討論與調侃。

  • 園方表示牠雖然長相不差、身體也正常，但從小愛滾泥坑，外表常髒兮兮，讓其他老虎對牠印象深刻，影響配對機會。

  • 園區提供接近自然的水與土環境，不強迫老虎交配繁殖，發情期由老虎自行結合；即使定期清潔，牠們也常很快又弄髒。

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